Blamagen, Enttäuschungen - die traurigen 90er

Wieder war Österreich zum Testen verdammt, während des Rest des Kontinents Vorbereitungsspiele auf die WM-Endrunde bestritt. Und auch das machte man schlichtweg schlecht. Nach einem März-Remis gegen Ungarn verlor man in Wien gegen Schottland, ehe zumindest in Polen ein 4:3-Sieg gelang. Jede mögliche EM-Euphorie wurde von Deutschland (1:5 in Wien) und Russland (0:3, erstes Spiel gegen Russland, einziges im alten Wörtherseestadion) erschlagen.

In der EM-Quali gab sich Österreich kalt/warm. Nach einem Sieg in Liechtenstein im ersten Länderspiel setzte es eine Heimniederlage gegen Nordirland. Dabei wäre das schon ein Muss-Sieg gewesen. In Portugal zu verlieren, war keine Schande. Lettland, Liechtenstein und Irland wurden im Frühjahr 1995 klar geschlagen.

Der Dämpfer folgte im Sommer in Lettland. In Riga verlor man mit 2:3. Irland (3:1) und Portugal (1:1) gaben Hoffnung. In Nordirland hätte man am letzten Spieltag noch den Sprung auf Rang zwei schaffen können, schoss sogar fünf Tore. Die Nordiren aber drei. Am Ende fuhr keines der beiden Länder nach England.

Die Quali-Spiele im Überblick: