90minuten: Zwischen der Freistellung von Thomas Letsch bei Red Bull Salzburg, der Präsentation von Daniel Beichler als sein Nachfolger und Ihrem Start als Cheftrainer des FC Liefering sind keine 24 Stunden vergangen. Wie haben sie diesen relativ schnell vollzogenen Umbruch erlebt?

Danny Galm: Ich habe am Dienstag eine normale Trainingseinheit gehalten, dann habe ich die Nachricht erhalten. Mir ist ein respektvoller Umgang mit Kollegen sehr wichtig. Mein Austausch mit Thomas Letsch war immer gut, wir hatten sehr viel Kontakt - es ist ohnehin nie eine angenehme Situation, wenn ein Trainer entlassen wird. Ich musste das auch schon selbst erleben. Red Bull Salzburg hat diese Entscheidung getroffen und Daniel Beichler als Nachfolger ausgewählt.

Bernie Seonbuchner hat mich daraufhin am nächsten Tag früh zu sich gebeten und mir gemeinsam mit Manfred Pamminger mitgeteilt, dass ich Liefering ab sofort übernehmen darf. Mich freut es, dass man mir diese Aufgabe zutraut. Mein Fokus lag zu diesem Zeitpunkt stark auf der U18, wir waren dabei, uns emotional auf den Frühjahrsstart einzustimmen. Trotzdem wusste ich, was Daniel in Liefering gemacht hat und habe Einheiten gesehen.

Sich schnell auf neue Situationen einstellen zu können, gehört dann einfach auch zum Job dazu. Bernie hat noch zu mir gesagt, dass der Zeitpunkt - drei Tage vor dem ersten Spiel - herausfordernd ist. Meine Antwort war: Der Zeitpunkt ist völlig egal, wenn wir unsere Arbeit gut machen. Und das tun wir, seit ich hier bin. Alle sind bereit nachzurücken und mitzuhelfen. Jetzt sind wir schon in der dritten Woche, es geht ruckzuck.

90minuten: Letztlich hatten Sie mehr als drei Tage Zeit, weil das Spiel gegen Sturm Graz II wetterbedingt verschoben werden musste. Hat das die Eingewöhnung ein wenig erleichtert?

Galm: Ich hätte es gerne gespielt, weil ich in den ersten Trainingseinheiten gemerkt habe, dass die Jungs viel Energie mitbringen. Es ist dann aber anders gekommen. Ich habe für mich das Prinzip "Ja, und…" statt "Ja, aber…" verinnerlicht. Wenn sich eine Herausforderung stellt, wollen wir eine Lösung finden. In diesem Fall hatten wir mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Vienna und haben ein intensives Spiel für uns entscheiden können.