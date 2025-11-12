Beenden die "Veilchen" die Saison sensationell mit dem Titel, hätten sie alleine mit den UEFA-Prämien 578.000 Euro eingenommen. Schon jetzt sind es 353.000 Euro, die auf dem Austria-Konto eingegangen sind.

Halbes Jahresbudget eingespielt

Für seine Frauen-Abteilung budgetiert der Verein aktuell zwischen 650.000 und 800.000 Euro, die zum Teil von den Männern mitgetragen werden. Europacup-Einnahmen haben hierbei bisher keine Rolle gespielt.

Mit den Prämien kann die Austria jedenfalls die mit den europäischen Spielen verbundenen Kosten decken. Vor allem die Auswärtsspiele schlagen ordentlich zu Buche: Bei Spielen gegen Paris FC und RSC Anderlecht waren Flugreisen unausweichlich, samt zwei Übernachtungen liegt der Kostenpunkt hier bei jeweils rund 50.000 Euro. Dabei verzichten die Frauen, anders als die Männer, auf Charterflüge, die in etwa das doppelte ausmachen würden. Das Auswärtsspiel gegen Slavia Prag blieb günstiger, weil eine Anreise mit dem Bus möglich war.

Andererseits lassen sich internationale Spiele dank größerem Interesse der eigenen Fans auch in Wien besser vermarkten: Der Zuschauerschnitt liegt deutlich über jenem der Bundesliga-Heimspiele, die im Austria-Abo inkludiert sind.