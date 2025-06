Sacramento beim LASK: Liebe auf den zweiten Blick

Sacramento: "Habe eine sehr gute Energie gespürt"

Was den 36-Jährigen am Projekt LASK reizt? "Der Verein hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich habe von Anfang an eine sehr gute Energie gespürt. Der Verein ist in Sachen Infrastruktur und Organisation top aufgestellt. Der Wunsch ist groß, auch sportlich so erfolgreich zu sein. Wir werden hart arbeiten, um das zu erreichen", so der ausgewiesene Taktikexperte im Zuge der Auftakt-Pressekonferenz.