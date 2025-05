Weil es keinem Verein gelingt, sich nachhaltig abzusetzen, verschieben sich die Positionen im Tabellenkeller von Spieltag zu Spieltag einigermaßen stark.

Fans in Tirol und Klagenfurt können sich mit der Tatsache trösten, dass ihre Klubs die rote Laterne in der Qualifikationsgruppe bisher vermeiden konnten. In Sicherheit wiegen sollte man sich deshalb aber nicht: Auch die schon erwähnte Admira belegte vor ihrem Abstieg nie den letzten Platz, rutschte aber ausgerechnet am letzten Spieltag dorthin.