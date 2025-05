Stadion Liebenau: Keine Wunderkugel für Graz

Die Pläne werden in kleinem Rahmen diskutiert und vorangetrieben. Um in Ruhe arbeiten zu können, haben die Vereine, die Vertreter der Politik und die mitwirkende Beamtenschaft Stillschweigen bis zum Vorliegen der Ergebnisse vereinbart. Aber in der Gemengelage Graz, Fußball und Infrastruktur wäre es nahezu ein kleines Wunder gewesen, hätte nicht der in der Steiermärkischen Landeshauptstadt übliche "Bassenavirus" wieder zugeschlagen.

Umbaupläne fertig in der Schublade?

Die gute Stimmung bei der Präsentation zum Trainingszentrum hat offenbar den einen oder anderen emotional ein wenig zu sehr mitgenommen. Kurz darauf konnte man nämlich im Podcast "BlackFM.at" hören und in der "Kronen Zeitung" lesen, wie der konkrete Stand der Dinge zur Machbarkeit eines Stadionumbaus Liebenau aussehen soll.

Ausbau auf 23.000 Plätze, Vergrößerung des VIP-Bereichs, Erneuerung der Pressetribüne und die Errichtung von Sky-Boxen sollen in Graz wieder ein Stadion realisieren, dass auch allen internationalen Ansprüchen gerecht wird. Die Pläne lägen fix-fertig in der Schublade und würden nur noch auf Umsetzung warten. Sturm und GAK müssten während der Arbeiten jeweils für mehrere Monate ausziehen. Die Schwoazn nach Klagenfurt, der GAK nach Hartberg, so hieß es.

Hinsichtlich Machbarkeit sei man auf einem guten Weg, allein am Verkehrskonzept und bezüglich des Ankaufs eines benötigten Nachbargebäudes würde es sich aktuell noch spießen.