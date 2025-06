Im Fußball kommt allerdings hinzu, dass ein Spiel, das in vielen Fällen mit wenigen Toren entschieden wird, vom Zufall lebt: "In einem Low-Score-Game, das oft stark von Dynamik und Zufällen geprägt ist, spielt die Führungskraft eine besonders wesentliche Rolle. Es geht darum, den Prozess so zu koordinieren, dass Rückschläge nicht zu einem Bruch im Team führen."

Dabei steht im Vordergrund, dass man als Team gewinnt und verliert – ohne gegenseitige Schuldzuweisungen, insbesondere nicht in der Öffentlichkeit. An dieser Stelle steht auch wieder vorbereitende Kommunikation im Zentrum: Jeder im Team kennt seine Rolle in schwierigen Szenarien und weiß, welches Verhalten gefragt ist. Das gibt Orientierung.

Trainerarbeit: Theorie und Praxis

Dies klingt in der Theorie sehr logisch und einfach, räumt er ein. In der Praxis werde es schnell schwierig: "Emotionen spielen eine große Rolle, besonders in Situationen mit hohem Druck."

Ein Problem entsteht auch durch den Transfermarkt bzw. das Arbeitsrecht. Während in der Privatwirtschaft unbefristete Verträge relativ einfach unter Fristeinhaltung zu kündigen sind, kann der Sportdirektor nicht einfach im Oktober vier Spieler vor die Tür setzen, nur weil sie Stürmer sind und nicht treffen.



"Das geht nicht einmal so einfach", erklärt Berthold, "selbst wenn sie problematisch sind. Der Trainer hingegen ist schnell ersetzbar – was ihn besonders angreifbar macht. Diese Realität macht die Führungsrolle im Fußball extrem anspruchsvoll. Denn auch wenn die Ursachen für Misserfolge meist tiefer liegen, trägt die Führungskraft die volle Verantwortung – oft allein."