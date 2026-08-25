"Fehler eiskalt bestraft" - Die Lage vor dem Schottland-Showdown

Am Dienstag spielt der LASK um rund 14 Millionen Euro. Das Startgeld in der UEFA Champions League ist üppig, wenngleich es auch in der Europa League etwas zu holen gibt. Hier hätten die Linzer ihren Platz bereits sicher.

Für die Königsklasse muss gegen Celtic eine 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel ausgemerzt werden. Das Rückspiel am Dienstag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Am Mittwoch stehen auch beim SK Rapid mehr als drei Millionen Euro auf dem Spiel. Wie der LASK spielen die Grün-Weißen vor eigenem Publikum. Das Rückspiel am Mittwoch, ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Heart of Midlothian konnte sich gegenüber den schwachen Auftritten gegen Sturm Graz Ende Juli steigern. Nach einem Unentschieden in Edinburgh ist in der Conference-League-Qualifikation noch alles offen.

Die schottisch-österreichischen Europacup-Wochen sind nicht nur in finanzieller Hinsicht richtungsweisend.

Ausscheiden (und Verlieren) verboten

Über die UEFA-Fünfjahreswertung werden bekanntlich die Europacup-Startplätze vergeben. Sowohl Schottland als auch Österreich haben derer derzeit noch fünf. Beiden geht ab 2027/28 nach schwachen Jahren allerdings einer verloren. Auf dem Weg zurück nach oben sind die Nationen jetzt direkte Konkurrenten. Jede Niederlage wiegt schwer, ein Knockout - wie im Duell zwischen Rapid und Hearts - noch mehr.