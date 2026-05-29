Man hätte das Drehbuch nicht grausamer schreiben können: Nach 85 Spielminuten führt Heart of Midlothian auswärts im Celtic Park die Tabelle der Schottischen Premiership an. Ein Unentschieden würde für den Titel reichen, es steht 1:1. Dann trifft Daizen Maeda für die 'Hoops', wenige Augenblicke vor Ende der Partie und Saison.

Dem Außenseiter wird damit auf den letzten Metern quasi der Titel entrissen. Es wäre der fünfte gewesen, für die Mehrheit der Fans aber eigentlich der erste, den sie selbst miterlebt hätten - an die hocherfolgreiche Spielzeit 1959/60 wird sich kaum noch jemand erinnern.

Stattdessen bleibt es beim Konjunktiv. Celtic darf sich den Meisterschaftspokal Nummer 56 in die Vitrine stellen. Ganz nebenbei hat man damit auch die Stadtrivalen hinter sich gelassen, die Rangers zählen 'nur' 55 Meistertitel.

Seit 1984/85 regieren beide Klubs aus Glasgow die Liga in teils abwechselnder, teils gemeinsamer Dominanz.

Langes Warten auf den ersten Österreicher

Für die Hearts ist es nicht der erste Nackenschlag. Der Verein ist nach gemeinsamen Höhen und vielen, vielen Tiefen abgehärtet, die Anhängerschaft verschworen.