Mit Karl Gangl, einem langjährigen Freund von Pangl, wurde ein monatlicher Pauschalvertrag für Beratungsleistungen abgeschlossen. Für die WS Academy, mit der Pangl ebenfalls eng verbunden ist, gab es ebenfalls einen Auftrag. Sein eigenes Buch verschenkte Pangl bei Terminen, und stellte einen Teil davon dem Verband in Rechnung.

Alles, so Wutzlhofer, am Präsidium vorbei. Und: Auf Geschäftsführer Bernd Eger wurde in dieser Zeit von Pangl Druck ausgeübt.

Der negative Höhepunkt aus Sicht des Verbands: Der Abschluss für den Einbau einer Photovoltaik-Anlage durch Burgenland Energie bei der Geschäftsstelle um rund 20.000 Euro. Auch hier wurde das Präsidium nicht darüber informiert. Pikantes Detail: Pangl saß zunächst mit seinem Unternehmen Pangl Football Group in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem Energieunternehmen. Das BFV-Präsidium fragt sich nun: Sind hier möglicherweise sogar Provisionen an Pangl geflossen?

Pangl gesteht Fehler ein

90minuten hat Pangl zu all den Vorwürfen befragt. Dass er diese Entscheidungen am Präsidium vorbei getätigt hat, bestreitet er nicht. "Ich war 35 Jahre als Geschäftsführer operativ tätig. Als Geschäftsführer kann man solche Entscheidungen oft alleine treffen, man bekommt einen Vertrauensvorschuss. Ich war als Präsident fast jeden Tag in der Geschäftsstelle, um den Verband voranzutreiben, so ähnlich wie ein Geschäftsführer. Ich hätte diese Entscheidungen aber absprechen müssen", lautet die Erklärung des Stotzingers.

Von den Qualitäten von Karl Gangl ist Pangl übrigens überzeugt. Schon in seiner Zeit als Bundesliga-Vorstand wurde ihm der Feng-Shui-Berater von einem anderen Bundesliga-Vorstand (Reinhard Herovits) für die Einrichtung im neuen Bundesliga-Haus empfohlen. Sogar für sein Büro in der Schweiz hat er ihn geholt.