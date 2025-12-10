Wie schlagen sich die U17-Stars im Profifußball?

Mahnende Worte gab es in den letzten Wochen zuhauf. Wer bei einer U17-Weltmeisterschaft oder überhaupt einem Nachwuchsturnier abräumt, macht vielleicht einen kleinen Schritt auf dem Weg in Richtung einer Profikarriere, hat gleichzeitig aber noch viele harte Meter vor sich.

Die Namen der ÖFB-Mannschaft darf man sich trotzdem in Erinnerung behalten. Schlecht stehen die Chancen darauf, dass der ein oder andere in einigen Jahren für das A-Nationalteam aufläuft, jedenfalls nicht.

Was kommt jetzt auf die Talente zu? 90minuten hat mit Experten gesprochen: