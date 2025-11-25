Welcher Klub liegt im Österreicher-Topf 2025/26 ganz vorne?

Auch der vom ÖFB zugeschossene Anteil von jährlich 900.000 Euro wackelt und wird Teil der Verhandlungsmasse zwischen Verband und Liga bleiben. Dass der ÖFB seinen Beitrag einspart, ist laut 90minuten-Informationen schon seit längerem denkbar und wird von so manchem Klubfunktionär kritisch gesehen.

Zwei Millionen Euro sind so gut wie ausgespielt

Noch gibt es in der laufenden Saison aber rund 6,1 Millionen Euro auszuschütten, das erste Drittel wurde in der ersten Abrechnungsperiode zwischen Runde 1 und 11 bereits ausgespielt. Durch das Nachtragsspiel der WSG Tirol gegen Sturm Graz (Runde 4) im Dezember können sich die Zahlen noch leicht verschieben, 90minuten hat schon jetzt einen Überblick berechnet.

Wie in der vergangenen Saison hat der TSV Hartberg auch 2025/26 die Nase vorne. Am wenigsten profitieren konnte bis dato der GAK, bei dem in der Spielzeitbilanz fünf Österreicher, aber auch sechs Legionäre mit über 500 Minuten aufscheinen.