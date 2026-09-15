Teamchef Ralf Rangnick hat seinen ÖFB-Kader für die anstehenden Spiele in der UEFA Nations League nominiert.

Vier neue Gesichter, ohne A-Länderspiel in den Beinen, sind dabei: Christian Zawieschitzky, Lukas Jungwirth, Felix Bacher und Vasilje Markovic. Dazu gibt es mit Nikolas Veratschnig, Junior Adamu, Maxi Wöber und Marco Grüll vier Rückkehrer.

In den ersten Wochen der neuen Spielzeit gab es aber weitaus mehr Österreicher, die einen starken Saisonstart hinlegten. 90minuten hat sich zehn Spieler etwas genauer angeschaut, die sich eine (weitere) Chance im ÖFB-Team verdient hätten. Bis auf einen Akteur schafften es zumindest alle auf die Abrufliste des Teamchefs: