Prölls Suche: Gute Herangehensweise, suboptimaler Zeitpunkt

Die Rechnung ist einfach: Wenn innerhalb eines Verbands wie dem ÖFB – der unverdächtig ist, in trauter Eintracht zu agieren – und auch in dessen erweiterten Umfeld niemand eine Entscheidung kritisiert, kann sie nicht falsch gewesen sein.

Die Ablöse von Sportdirektor Peter Schöttel hat niemanden überrascht, der Zeitpunkt ist nichtsdestoweniger alles andere als ideal.

Zunächst gilt es aber festzuhalten, dass über den Menschen Schöttel niemand ein böses Wort verliert.

Was Schöttel konnte, und was nicht

"In den Gesprächen ist er menschlich in einer einzigartigen Weise positiv bewertet worden, wie ich das selten erlebt habe", stellt Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB, klar.

Dass der Fußabdruck, den der Wiener nach neun Jahren im Amt hinterlässt, größer sein könnte, steht aber auch außer Zweifel. Die Direktion Sport ist unter seiner Ägide gewachsen, viele Entwicklungen wurden vorangetrieben, fast alle aber, weil Schöttel den Abteilungen weitestgehend freie Hand ließ und ihnen Vertrauen schenkte, nicht weil er sie selbst anstieß.