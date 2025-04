Robert Klauß bei Rapid: Was gut lief, woran er scheiterte

4. Rapid ist nicht nur, was am Platz geschieht

Robert Klauß war das Brennen für die Aufgabe bei einem großen Verein wie Rapid von der ersten Minute anzumerken. Die Identifikation war sofort gegeben.

Allein: Was ein Klub dieser Größe auch an Nebengeräuschen mit sich bringen kann, konnte er nicht absehen. Schon gar nicht in der Intensität, wie sie in seiner Zeit folgte.

Von der "Säulenhallenparty" nach dem ersten Derbysieg, den Ausschreitungen beim zweiten Erfolg gegen die Austria genau wie jenen in Hartberg, dem Drama um Guido Burgstaller bis zur plötzlichen Entlassung von Marcus Knipping: Immer gab es Nebenschauplätze bei Rapid, die ein ruhiges Arbeiten erschwerten.

Vom Druck der Ansprüche, die nach dem guten Einstand auch zu schnell in die Höhe schossen, gar nicht erst anzufangen.

Fazit: Fachlich und rhetorisch top, einer anhaltenden Rapid-Krise aber nicht gewachsen

Robert Klauß hat den Rapid-Fans viel hinterlassen, woran sie gerne zurückdenken werden: Drei Derbysiege nach einer Durststrecke im Allianz Stadion, einen Run in der UEFA Conference League und einen sympathischen, rhetorisch bestens aufgestellten Fachmann an der Linie, der sich Zeit seiner Tätigkeit in Wien mit dem Verein identifizierte.

Zum Schluss führten gewisse Defizite aber zu einem Stillstand der Entwicklung, einer Ergebniskrise und zur logischen Folge des Fußball-Business: Einer Entlassung anstelle eines Abschieds Richtung höherer Aufgaben.

Klauß wird seinen Weg in der Fußballwelt machen. Womöglich ist er für ein ruhigeres Vereinsumfeld besser geeignet, in dem der Druck auch nicht so schnell ansteigt wie in Hütteldorf.

Mit einem routinierteren Kader voller Spieler, die zu seiner Spielidee passen, kann er einen Klub auf die nächste Ebene heben – wie er es in seiner Anfangszeit bei Rapid tat.

Aktuell steht Grün-Weiß aber wieder vor der Aufgabe, einen Trainer zu finden, der die gewünschte Entwicklungsrichtung wieder aufnehmen kann.