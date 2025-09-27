Derby-Skandal 2024: Was wurde aus dem Rapid-Maßnahmenkatalog?

Punkt 5: Vermittlung der Werte des SK Rapid in der Nachwuchsarbeit

Vorhaben: Der SK Rapid baut entsprechende pädagogische Konzepte in seine Nachwuchsarbeit ein, mit Fokus auf die Akademie, da gerade diese Phase für das Selbstverständnis als Fußballer:in besonders wichtig ist. Der SK Rapid will damit auch seiner erzieherischen Funktion gerecht werden und das inklusive Leitbild des Vereins in der Nachwuchsarbeit vermitteln.

Umsetzung: Auch hier läuft die Umsetzung, in einem modularen System ('Mehr als Fußball') gibt es seit Juni 2025 neben Sport und Schule eine dritte Säule, in der es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Angesprochen werden Themen wie Diversität, Inklusion, inklusive Sprache, Ökologie und das Leitbild. Als Startschuss des Projekts wurde ein gemeinsames Training der U14-Mädchen, Burschen-Nachwuchsmannschaften und des Special Needs Teams abgehalten.

Punkt 6: Diversitätskompetenz intern fördern

Vorhaben: Es wird eine Position eines/einer Diversitätsbeauftragten mit einem entsprechenden Aufgabenprofil geschaffen.

Umsetzung: Elisabeth Overbeeke ist seit September 2024 in Teilzeit beim SK Rapid und parallel in der Privatwirtschaft tätig. Im Interview mit 90minuten beschreibt sie ihre Position: "Im Endeffekt hat man eine zentrale Anlaufstelle gesucht, die koordinieren kann, als Ansprechperson zur Verfügung steht und eigenes Wissen und Ideen einbringt. Wir haben viel Kompetenz in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Sport - auch viele soziale Projekte laufen schon lange. Was ich tun kann, ist, dem Ganzen einen Rahmen und eine Richtung zu geben. Es soll deutlich werden: Wir tun Dinge nicht nur, weil wir sie gut finden, sondern weil sie dem Leitbild entsprechen, zu uns passen und typisch Rapid sind."

Punkt 7: Einsetzen eines Change-Teams

Vorhaben: Der SK Rapid identifiziert Keyplayers, neben Schlüsselspieler:innen aus den Männer- und Frauenteams unterschiedliche Mitglieder aus der Rapid-Familie, die intensiv an der Veränderung der Sport- und Vereinskultur mitwirken und sich als Fürsprecher:innen und Testimonials zur Verfügung stellen werden.

Umsetzung: Overbeeke spricht bei diesem Punkt von einer immer wieder auftretenden Aktivität. Im Frühjahr wurde eine Imagekampagne ("Wir alle sind Rapid") auf den Weg gebracht, über die sieben Gesichter den Verein öffentlichkeitswirksam als inklusiv und offen darstellen sollten. Zu sehen waren: Spielerin Lisa Hoyda, Nachwuchsspieler Kenny Nzogang, je eine Spielerin und ein Spieler des Special Needs Teams, zwei langjährige Vereinsmitglieder und Louis Schaub.

Punkt 8: Breite Kommunikation des Leitbildes

Vorhaben: Das Leitbild des SK Rapid, welches Diskriminierungen jeglicher Art verurteilt, wird allen sichtbar in Erinnerung gerufen, durch u.a. Bedrucken auf Getränkebechern, Publikationen und Sichtbarmachung im Stadion. Darüber hinaus werden neue Dialogformate mit der aktiven Fanszene entwickelt und umgesetzt.

Umsetzung: Im Rapid-Leitbild findet sich die Passage "Der SK Rapid ist offen. Menschliche Vielfalt war und ist der Motor unseres Erfolgs. Deshalb, und aufgrund unserer sozialen Verantwortung für eine offene Gesellschaft, kann jeder Mensch, der das Wohl Rapids in den Vordergrund seines Denkens und Handelns stellt, Rapidler sein. Egal welchen Geschlechts, egal welcher Herkunft oder Schicht, und unabhängig von seiner Lebensweise." Abgesehen von den Kommunikationskanälen des Vereins, soll das Leitbild auch auf anderen Wegen sichtbarer gemacht werden. So wird es beispielsweise mit neuen Mitgliedschaften ausgeschickt. Auf den Getränkebechern des Allianz-Stadions ist es noch nicht zu sehen, das wird sich mit der nächsten Nachbestellung ändern. Eine Nachschärfung des Leitbilds hinsichtlich Homophobie - wie von manchen Stimmen gefordert und bereits beim FAC praktiziert - wird es nicht geben.

Punkt 9: Der SK Rapid schafft positive Anreize für Initiativen gegen Homophobie, Sexismus und Diskriminierung

Vorhaben: Es wird ein eigener Preis für die besten Fan-Initiativen gegen Diskriminierung ausgelobt.

Umsetzung: Der Ideenwettbewerb ist bereits über die Bühne gegangen. Prämiert wurde die Idee eines Schals mit Slogan "Wir alle sind Rapid - Vielfalt ist der Motor unseres Erfolgs", der in einer limitierten Auflage im Fanshop erhältlich war. Ebenfalls umgesetzt wurde die Idee, Spielervorstellungen vor einem Match auch in Gebärdensprache zu zeigen. Als Kriterien für die Teilnahme am Wettbewerb wurde unter anderem vorgeschrieben, dass "Ideen das Potenzial für eine breite Akzeptanz in der Rapid-Community (z.B. keine Provokation)" haben sollen.

Punkt 10: Forcierung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Anti-Diskriminierung im Fußballsport

Vorhaben: Der SK Rapid führt eine Studie zum Umgang mit Homophobie im Fußballstadion durch und startet die Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen. Ein (internationaler) Kongress wird den wissenschaftlichen Diskurs fördern und Umsetzungsstrategien erarbeiten.

Umsetzung: Die angekündigte Studie gibt es derzeit noch nicht. Der Kongress wird in naher Zukunft stattfinden, zuerst in einer intensiven, kleineren Runde mit Sponsoren, danach in einer breiteren Diskussion mit Interessierten aus den Bereichen Sport, Diversität und Inklusion. Welche Schlüsse im Nachhinein gezogen werden können, wird sich erst zeigen.

Erfolg wird sich zeigen

Letztendlich hat es wohl konsequente Strafen und viel öffentlichen Druck gebraucht, um wirkliche Veränderung anzustoßen. Was sich festhalten lässt: Rapid hat sich Ziele gesteckt und sie innerhalb absehbarer Zeit weitgehend erfüllt. Der Verein hat sich - ausgehend von einem Negativereignis und zumindest teilweisen Kompetenzmangel - in eine Vorreiterrolle gearbeitet, auch mehrere langjährige Kritiker sehen die Entwicklung positiv.

Dass mit den umgesetzten Schritten nicht alles getan ist, weiß auch Elisabeth Overbeeke. Wie Edeltraud Hanappi-Egger spricht sie von einem Lernprozess und Kulturwandel, der seine Zeit braucht. Ob die intensiven Bemühungen, die der Verein im Bereich Antidiskriminierung und Inklusion betreibt, wirklich erfolgreich waren, wird sich vor allem daran messen lassen müssen, ob die Mehrheit der Mitglieder und Fans im Stadion sie mitträgt. Ein erster Indikator dafür wird das Derby am Sonntag.