Ranking: Die besten Trainer Österreichs

Wer sind die besten Trainer und Trainerinnen Österreichs?

Diese Frage hat sich 90minuten zum Ende des Jahres 2025 gestellt. Eine zehnköpfige Redaktions-Jury - bestehend aus Simon Urhofer, Julia Haunschmid, Michael Fiala, Georg Sohler, Florian Gabriel, Daniel Sauer, Johannes Kristoferitsch, Johannes Bauer, Patrick Gstettner und Harald Prantl - hat ihre persönlichen Top 15 gewählt.

Die Kriterien

Gewählt werden konnten alle Männer und Frauen mit einem österreichischen Reisepass, egal ob im In-, Ausland oder bei einem Verband tätig, ob als Chef- oder Co-Trainer oder arbeitslos. Bewertet wurden das aktuelle Standing, die Leistungen 2025, aber auch ihre Erfahrung, ihre Außendarstellung, ihre Kommunikation, und was es sonst noch so braucht, um erfolgreich als Trainer zu arbeiten.

Dementsprechend wurden dann an den jeweils Ersten 15 Punkte, an den Zweiten 14 Punkte,... vergeben. Insgesamt haben 29 Trainer und Trainerinnen (zwei Frauen waren dabei) zumindest eine Nennung erhalten.

Wie brutal das Geschäft ist, belegt die Tatsache, dass fast ein Viertel davon aktuell keinen Job hat.

Das ist das österreichische Trainer-Ranking 2025: