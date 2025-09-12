Pfeifenberger: Mit der Austria im Musikantenstadl

90minuten: Natürlich müssen wir da über Marquinhos Stangenpendler reden. Wie hast du diesen Moment in Erinnerung? Was ist damals in dir vorgegangen, als du das von der Tribüne aus mitansehen musstest?

Pfeifenberger: Hermann Stadler war ja auch gesperrt, wir haben auf der Tribüne schon gejubelt. Und geht der von einer Stange an die andere und dann raus. Inter war damals ja nicht so stabil. Sie hatten eine richtig coole Mannschaft, befanden sich aber in einer Formkrise. Die hatten richtig Respekt vor uns. Da wäre für uns mehr drin gewesen, die Mannschaft hat richtig gut gespielt.

90minuten: Es gab damals viele denkwürdige Spiele wie dieses. Welches war aus deiner Sicht das legendärste Spiel, das du je für Austria Salzburg bestritten hast?

Pfeifenberger: Das ist so schwer, da eines herauszupicken. Ich war in jedem Spiel mit sehr viel Leidenschaft dabei. Ich kann mich an ein 6:0 gegen Austria Wien in Lehen erinnern (Mai 1994, Anm.). Auch das Spiel auswärts in der Champions League gegen AEK Athen, als ich innerhalb von zwei Minuten zwei Tore gemacht habe (November 1994, Anm.) bleibt für mich unvergessen. Das Elfmeterschießen gegen Frankfurt und der erste Meistertitel mit Salzburg gehören natürlich auch dazu. Es war sehr schön Zeiten, die uns auch als Persönlichkeiten sehr geprägt haben.

90minuten: Die 90er waren wohl auch ein Jahrzehnt, das sowas hergegeben hat. Wäre sowas wie damals heute überhaupt noch möglich?

Pfeifenberger: Nein, denn es ist ja eine ganz andere Zeit. Wir konnten ja noch offen kommunizieren. Bei jedem Interview bist du einfach hingegangen und hast gesagt, was du dir gedacht hast. Du hast Interviews gegeben, ohne dass du sie jemals gelesen oder freigegeben hast. Damals gab es ja auch noch keine Smartphones. Gewisse Dinge könntest du heute nicht mehr machen, weil du sofort in den Medien wärst. Wir hatten auch Feiern, welche die Mannschaft richtig zusammengeschweißt haben. Wenn da Fotos aufgetaucht wären, wäre das nicht förderlich gewesen (lacht).

90minuten: Warum hat man es damals bei Austria Salzburg nicht geschafft, den Erfolg nachhaltiger zu gestalten?

Pfeifenberger: Sie sind ja 1996/97 nochmal Meister geworden, obwohl Feiersinger, Konrad und ich schon weg waren. Die Mannschaft hat sich immer weiter verändert, es wurde im Kader und auch bei den Trainern viel durch gewechselt. Es gab dann auch finanzielle Themen. Das Bosman-Urteil 1995 hat da bestimmt auch mitgespielt. Rudi Quehenberger war dann weg, Egon Putzi hat den Verein übernommen, später ist Rudi wieder zurückgekehrt. Der Klub konnte sich einfach nicht mehr stabilisieren.

90minuten: Du bist 1998 aus Bremen zur Austria zurückgekehrt. Ab wann hat es sich bemerkbar gemacht, dass der Verein finanzielle Schwierigkeiten hat?

Pfeifenberger: Man hat das dann im Laufe der Saison gemerkt, dass alles schwieriger wird. Ich muss sagen, dass der Schritt zurück von mir nicht gut gewählt war. Ich habe aus heiterem Himmel gesagt, ich gehe jetzt wieder zurück nach Österreich - weil ich halt einen “Rappel” gehabt habe. Ich hätte in Bremen ja noch ein Jahr Vertrag gehabt. Daran habe ich mich dann auch daran gehalten und Nägel mit Köpfen gemacht. Ich war dann noch sechs Jahre bei der Austria, eine Zeit, die mich sehr geprägt hat.