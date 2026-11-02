Wir brauchen mehr erfolgreiche Nachwuchs-Qualis!

Vor etwas mehr als einem Monat hat Vasilije Markovic kurz nach seinem 18. Geburtstag sein Debüt im ÖFB-Team gefeiert.

In zwei Wochen könnte Luca Weinhandl mit 17 Jahren folgen. In den vergangenen Jahrzehnten war es nur David Alaba und Yusuf Demir vergönnt, im ÖFB-Trikot aufzulaufen, bevor sie volljährig waren.

Ein Jahr danach...

Bei der Kadernominierung für die letzten beiden Nations-League-Spiele nannte Teamchef Ralf Rangnick auch Ifeanyi Ndukwe als einen der zahlreichen Innenverteidiger-Kandidaten für das Team, habe dieser doch bei Levante inzwischen einen Stammplatz erobert.

Ein Jahr nach dem sensationellen Final-Einzug bei der U17-WM sind drei Spieler dieses Teams nicht nur im Profi-Fußball, sondern auch im (Dunst-)kreis des A-Teams angekommen. Das ist in einem Alter rund um den 18. Geburtstag erstaunlich.

Endrunden als Karriere-Boost

Und es ist einmal mehr Beleg dafür, dass starke Leistungen bei Nachwuchs-Endrunden ein echter Karriere-Boost sein können.

Wenngleich es wünschenswert wäre, die österreichischen Klubs hätten eine so gefestigte Strategie, ihre besten Talente konsequent zu fordern und fördern, ist der öffentliche Druck nach solchen Endrunden letztlich dann doch auch noch entscheidend, individuelle Entwicklungen ein wenig schneller voranzutreiben. Oftmals mit positivem Effekt.

Langfristige, positive Auswirkungen

Dass Erfahrungen bei Nachwuchs-Endrunden auch langfristig eine positive Auswirkung auf eine Karriere haben, zeigt etwa der Jahrgang 1996, der sich für vier Endrunden qualifiziert hat.