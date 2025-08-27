Werners Aus: Ein Verlierer, ein Gewinner, ein Problem

Es wäre ein Leichtes gewesen, auf den Fehlstart in die neue Saison mit einer Beurlaubung des Trainers zu reagieren.

Doch die erste Konsequenz, die der FK Austria Wien aus der sportlichen Krise zieht, ist eine andere, eine weitreichendere. Jürgen Werner ist nicht mehr Sportvorstand der Veilchen.

Gewinner Harald Zagiczek

Harald Zagiczek geht als Gewinner aus der Situation. Der Wirtschaftsvorstand, der seit Oktober 2023 im Amt ist, ist nun alleiniger Vorstand der AG. Sein Verhältnis zu Werner war mit Fortdauer seines Engagements am Verteilerkreis mehr und mehr zerrüttet.

Dass es im Interesse Zagiczeks und auch jenem von Präsident Kurt Gollowitzer ist, die AG-Anteile der WTF-Gruppe rund um Werner zurückzukaufen, ist längst ein offenes Geheimnis.

Etwas mehr als acht Millionen Euro sind dazu nötig. Trotz intensiver Bemühungen scheitert die Austria-Familie seit vielen Monaten daran, das Geld aufzustellen.