Die Austria braucht einen Strategiewechsel

Halbzeit im Spiel zwischen der Austria und Hartberg. Die Veilchen liegen 0:1 zurück. Dennoch hat das Stadion etwas zu feiern. Die U18 der Vorsaison bekommt den Meisterteller für die Spielzeit 2024/25 überreicht.

Die violetten Talente präsentieren die Trophäe, gleichzeitig wird auf der Osttribüne ein Spruchband entrollt: "Jugend fördern – Werner raus!! Veilchen, wir sind stolz auf euch!!"

Es sind wenige Sekunden, die die Weggabelung, an der sich die Austria befindet, vortrefflich skizzieren.

Das Geld der Investoren

Rückblick ins Jahr 2022. Im Jänner verkauft die Austria Wien AG Anteile an zwei Investorengruppen – eine davon besteht aus langjährigen Austrianern, die andere aus Jürgen Werner, seinen Bekannten und Vertretern der Spieleragentur ROOF.

In der Zwischenzeit haben sich die Anteilsverhältnisse mehrmals verschoben, eine detaillierte Auflistung dessen würde aber den Rahmen sprengen.

Tatsache ist, dass die Investoren nach dem Jänner 2022 mehrmals Geld nachschießen mussten, um die Austria finanziell über Wasser zu halten.

Seit Sommer 2022 zeichnet Werner – zunächst als Berater, ab Februar 2023 auch offiziell als Sportvorstand – für die sportlichen Geschicke der Violetten verantwortlich.