Schenkt euch und uns diesen letzten Tanz!

In einem Jahr wird die Welt des ÖFB-Teams ganz anders aussehen. Das lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit prognostizieren.

Spieler, die dieser Mannschaft jahrelang den Stempel aufgedrückt haben, werden nicht mehr dabei sein. Aller Voraussicht nach wird Ralf Rangnick nicht mehr Teamchef sein.

Ob der ÖFB sogar von dem Weg, den er unter der energischen Anleitung des Deutschen eingeschlagen hat, abkommt, lässt sich nicht vorhersagen. Möglich ist es.

Ein Vierteljahrhundert ohne WM

Eine Generation außergewöhnlicher Spieler hat die große Chance auf ihren letzten Tanz auf der Weltbühne.

Eine Fußball-Weltmeisterschaft, für Österreicher seit über einem Vierteljahrhundert etwas, das man interessiert beobachtet, an dem man emotional aber nicht so richtig teilnimmt.