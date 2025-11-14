These: "...dann war Rangnick nicht besser als Foda"

Michael Fiala: Nein, das sehe ich nicht so. Ralf Rangnick hat das österreichische Nationalteam in neue Höhen geführt, die man unter seinem Vorgänger Franco Foda nicht gekannt hat. Nur zur Erinnerung: In der Ära Foda gelang dem ÖFB-Team in einem Pflichtspiel kein einziger Sieg gegen einen in der Weltrangliste besser platzierten Gegner.

Und: In der Qualifikation für die WM 2022 belegte das Foda-Team Platz vier, hinter Dänemark (11 Punkte Rückstand), Schottland (7 Punkte Rückstand) und Israel. Abgesehen von dieser Diskussion, ob es im Vergleich zu Foda "besser" geworden ist: Wenn Österreich die Qualifikation jetzt doch noch verpassen würde, dann sind "wir" jedenfalls wieder im Tal der Tränen angekommen.

Harald Prantl: Die Bewertung ist Definitionssache. Aber zunächst mal: Dass das ÖFB-Team diese Quali noch verhaut, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wie dem auch sei, gehen wir mal davon aus, es geschieht doch. Wer im Tal der Tränen getrübten Blickes nur die nackten Zahlen, also Turnier-Teilnahmen und -Ergebnisse, betrachten will, dem sei das Urteil dieser These unbenommen.

Zum Glück ist aber Fußball weit mehr als nur nackte Zahlen und der Teamchef-Job auch mehr als nur das Einfahren von Ergebnissen. Und in dieser Hinsicht hat Rangnick den österreichischen Fußball definitiv weitergebracht. Die Euphorie rund um das Team ist ebenso wie die Professionalität gestiegen. Rangnick legt auch abseits davon gerne den Finger in diverse Wunden und stößt damit wichtige Diskussionen an.