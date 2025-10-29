Rapids Fünferkette allein wird das Ruder nicht herumreißen

Mehr als eine Verschnaufpause war der Sieg in Ried noch nicht. Die Situation des SK Rapid bleibt angespannt.

Es kommen zwei richtungsweisende Spiele, vor allem in St. Pölten ist keine Niederlage erlaubt. Und der Achtelfinal-Gegner im UNIQA ÖFB-Cup bleibt undankbar, der "Nuller" in Liefering war schließlich der erste überhaupt in dieser Saison für den SKN.

Eine Blamage der Größenordnung Stripfing wäre ein Aus zwar nicht, aber der einfachste der drei Wege zu einem langersehnten Titel hat in Hütteldorf seit Jahren einen erhöhten Stellenwert. Verlieren eben doch verboten.

Da bringt auch der Sieg im Innviertel über einen Schuss zurückgewonnenes Selbstvertrauen hinaus noch nicht viel. Zumindest war das 2:0 aber eine leise Bestätigung der Umstellung auf eine Fünferkette.

In der Länderspielpause zur Einsatzfähigkeit geprobt, war die Premiere gegen die Fiorentina, noch kein Gradmesser - zu hoch die Qualität der "Viola". Gemessen an den sportlichen Ansprüchen Rapids war das Ried zwar auch nicht, die Fahrt in die ehemalige Keine-Sorgen-Arena war in der Vergangenheit aber selten sorglos.

Kader dafür prädestiniert

Nach der Bankrotterklärung gegen den LASK musste eine Lösung her, zuallererst die defensive Stabilität zurückzugewinnen.

Und nachdem Rapid auf der Innenverteidiger-Position am breitesten und durchgehend mit Qualität besetzt ist, war es eine logische Schlussfolgerung, davon drei auf den Platz zu stellen. Auch, wenn das Aufgebot durch das Fehlen von Jean Marcelin ausgedünnt ist.

Außerdem profitieren die Außenverteidiger, weil auf rechts mit Bendegúz Bolla der Stammspieler, und auf links mit Furkan Demir und Jonas Auer zwei Alternativmänner erhöhten Offensivdrang verspüren und zusätzliche Absicherung im Rückraum bekommen. Von Rapids Spielermaterial in der Defensive her ist die Fünferkette eine aufgelegte Variante.

Nach sehr wackligen Anfangsminuten, in denen sich dafür Paul Gartler auszeichnen konnte, funktionierte das alles akzeptabel, zumal die Gegenspieler nicht Edin Dzeko hießen.

Es bleiben Baustellen

Die Fünferkette kann damit ein probates Fundament sein, um an anderen Problemen zu arbeiten. Andere grobe Baustellen behebt sie nicht.