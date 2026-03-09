Rapid in der Meistergruppe: Am Ende sogar ein Pyrrhus-Sieg?

So laut wie nach dem Schlusspfiff gegen Red Bull Salzburg war der Jubel im Allianz Stadion schon lange nicht – und das, obwohl durch die gesperrten Sektoren nur rund 14.000 Rapid-Fans zugegen waren.

Die Erleichterung war groß, das Zwischenziel doch noch geschafft: Der SK Rapid gehört in die Meistergruppe, das ist der Selbstanspruch des Vereins. Da können die sportlichen Zeiten in den letzten Monaten noch so schwer gewesen sein.

Und auch die ADMIRAL Bundesliga selbst wird nicht unglücklich darüber sein, dass das Publikums-Zugpferd am letzten Drücker eine Handvoll attraktivere Begegnungen zum Saison-Endspurt beitrug.

Es stehen nicht nur drei Punkte Rückstand und zehn Spiele zwischen Rapid und dem Titel

Die Stimmungs-Extreme in Hütteldorf sind bekannt, und der Gesamtzustand der Liga in dieser verrückten Saison öffnete den Fantastereien wieder Tür und Tor: Drei Punkte trennen Grün-Weiß nach der Punkteteilung von der Tabellenspitze. Und das nach dem historisch schlechten Negativlauf, der nun zumindest überwunden scheint.

Mission 33, olé? Manch einer mit Schal um den Hals mag davon träumen. Eine Emotion aus der Erleichterung heraus, für jeden nüchternen Betrachtungswinkel eine Fantasterei.

Ja, der "Cut" ist geschafft. Ja, die Verhältnisse sind extrem eng – weil fast jeder Klub mit seinen eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und einfach nicht zur Konstanz finden will.

Die Ideen reifen weiter

Rapid befindet sich nach dem Tal der Tiefen jedoch in einem nachhaltigen Selbstfindungsprozess. Bei den drei dringend benötigten Ergebnissen der letzten Bundesliga-Runden war das Scoreboard noch das Beste.

Der Zweck heiligte die Mittel, doch der Selbstfindungsprozess einer neuen Fußball-Identität hält noch an. Johannes Hoff Thorup sprach bei seinem Antritt davon, dass es schon bis April oder Mai dauern könnte, bis seine Ideen wirklich greifen. Und das dürfte sich bewahrheiten.

Stellenweise ist der Däne selbst noch sehr experimentell unterwegs, etwa bei seinen Versuchen mit verschiedensten Spielern auf der Außenverteidiger-Position.

Gleiche Arbeit, ob "oben" oder "unten"?

Nun aber findet sich Rapid schlagartig im Titelkampf wieder. Ob das wirklich realistisch ist, stellt dabei nicht den entscheidenden Punkt dar: Mathematisch ist es vorerst einmal so, und damit automatisch auch emotional beim Klub, der chronisch von Größerem träumt.