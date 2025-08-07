Ohne Knipser wird es für Salzburg international ganz schwer

Der flinke Angreifer ist gelernter Außenbahnspieler und wurde erst in den letzten Jahren zum Stürmer umfunktioniert. In noch keiner seiner Profi-Saisonen schaffte der 24-Jährige zehn Saisontore oder mehr.

Neben Vertessen lief diesmal der eigentliche Rechtsaußen Dorgeles Nene im Doppelsturm auf, da Karim Onisiwo - zu ihm später mehr - erneut ausfiel. Der Malier war in der Vorsaison der beste Salzburger Torjäger - mit gerade einmal 15 Toren aus 49 Spielen wohlgemerkt.

Bitte nicht falsch verstehen, das ist eine starke Marke für einen Spieler wie ihn, der seine Stärken ganz klar mit dem Ball am Fuß hat und genau so gerne als Vorbereiter wie als Torschütze in Erscheinung tritt. Aber es ist bezeichnend dafür, dass die Salzburger Stürmer-Thematik keine völlig neue ist.

Aber bleiben wir beim Brügge-Spiel. Anstelle von Vertessen wurde nach einer guten Stunde Edmund Baidoo eingewechselt. Ein weiterer gelernter Flügelspieler, der speziell in der Vorsaison schon großartige Ansätze gezeigt hat. Auch der junge Ghanaer hat allerdings offensichtliche Schwächen im Torabschluss.

Onisiwo einmal mehr verletzt

Nach 75 Minuten kam mit Petar Ratkov schließlich ein "echter" Stürmer ins Spiel. Er brachte viel frischen Wind und bestätigte damit eine Entwicklung, die bereits in den letzten Wochen zu sehen war: Der junge Serbe hat spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht.

Das Problem: Ratkov ist einfach nicht torgefährlich. Rund 250 Minuten brauchte der 1,93-Meter-Hüne bisher im Schnitt für ein Tor im Salzburg-Dress. Für die Ansprüche der "Bullen" ist das einfach zu wenig.

Der bereits erwähnte Karim Onisiwo verpasste am Mittwoch sein insgesamt neuntes Spiel seit seinem Salzburg-Wechsel im Winter aufgrund einer Verletzung. Über die Qualitäten des verletzungsanfälligen Wieners braucht man nicht diskutieren. Als klassischer Goalgetter trat der ehemalige Flügel-Dribbler in seiner Karriere bisher allerdings nicht in Erscheinung. Immerhin könnte er für das Brügge-Rückspiel wieder fit werden.

Adam Daghim ist hingegen momentan ein wenig außen vor und blieb auch am Mittwoch 90 Minuten auf der Bank. Der Däne ist talentiert, brutal schnell, aber einfach nicht eiskalt vor dem Tor.

Aus Liefering hat sich Enrique Aguilar zuletzt empfohlen, der Schweizer wartet nach seiner Beförderung noch auf seine erste richtige Chance. Philipp Verhounig muss nach einer längeren Verletzungspause indes in der ADMIRAL 2. Liga erst wieder ins Toreschießen kommen.

Salzburg schießt viel weniger Tore, als die Statistik es vorhersagt

Gegen Brügge konnten die Salzburger trotz zahlreicher (Halb-)Chancen schlussendlich nicht anschreiben. 1,82 Tore hätten sie laut Expected-Goals-Metrik erzielen sollen. In diesem Sommer blieben sie schon in den Klub-WM-Spielen gegen Al-Hilal und Real Madrid, dem Heimspiel gegen Brann Bergen und zuletzt gegen die SV Ried (großteils deutlich) unter den erwarteten Toren.

Insgesamt 5,25 Tore mehr hätten die "Bullen" laut Berechnung von "fotmob.com" in diesen fünf Spielen schießen sollen.