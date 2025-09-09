Nicht nur Schwarz oder Weissman

Doch bei aller (berechtigten!) Kritik an Weissmans Äußerungen - gerade in diesen volatilen Zeiten schadet es nicht, auch die Perspektive der anderen Seite einzunehmen. Dazu sei folgendes erwähnt, weil in diesem Zusammenhang eminent: In Österreich verwechseln wir oft "verstehen" mit "gutheißen". Doch verstehen bedeutet nicht zustimmen, sondern nachvollziehen – die Sichtweise des anderen erkennen und respektieren, ohne sie automatisch zu teilen oder gutzuheißen. Außerdem sei gesagt: Weissman tätigte diese Äußerungen kurz nach dem Überfall auf Israel vor zwei Jahren. Von dieser Warte aus gilt es, sie auch zu betrachten - und nicht aus heutiger Perspektive, wo die Lage eine andere ist.

Manchmal muss man bei sich selbst anfangen

Kaum jemand, der in Österreich geboren und aufgewachsen ist, kann sich vorstellen, was es bedeutet, Menschen, die einem am Herzen liegen, an einen mörderischen Krieg zu verlieren. Auch ich nicht. Schätzen wir uns darüber glücklich. Wer dies für selbstverständlich hält, dem sei die Lektüre eines Geschichtsbuchs über das 20. Jahrhundert ans Herz gelegt.

Stellen wir uns vor, unsere Heimat würde unvermittelt angegriffen. Freunde, Verwandte, enge Familienangehörige finden den Tod – einfach so. Genau das ist Weissman passiert, der einige der Opfer persönlich kannte.

Wir würden alle emotional reagieren. Würden Menschen in einer solchen Ausnahmesituation Dinge ins Internet schreiben, die sie später bereuen? Ja. Kann jemand von uns ausschließen, dass er in dieser Lage nicht ähnlich handeln würde? Kaum.

Man kann Weissmans Äußerungen als spontane emotionale Bewältigungsstrategie verstehen, die in solchen Ausnahmesituationen häufig als Schutzmechanismus auftritt. Wut, Zorn, Trauer – eine Mischung, wie wir sie nach einer tiefen persönlichen Krise kennen, nur in viel extremerem Maß. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde.

Zwischen Schwarz und Weiß

Wer nun glaubt, ich schlage mich damit auf die Seite Weissmans: Nein, das tue ich nicht. Ich stelle mich aber auch nicht gegen ihn. Auch in Zeiten, in denen alles oft nur in Schwarz oder Weiß gesehen wird, gibt es etwas dazwischen.