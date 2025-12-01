Für Trainer gibt es bei Rapid aktuell kaum noch etwas zu gewinnen

Nach einem vielversprechenden Neuanstrich im Sommer hat man beim SK Rapid den Lack inzwischen schon wieder abgekratzt, diesmal fast in Rekordzeit.

Hinter der ansehnlichen Vereinsfassade in Hütteldorf liegt viel im Argen und gerade nach dem Scheitern von Peter Stöger stellt sich die Frage, wer es jetzt noch richten kann. Nicht, weil der 59-Jährige frei von Fehlern war und ist. Sondern, weil man seinem Nachfolger wünschen würde, genau zu wissen, worauf er sich einlässt. Rapid hat seine Eigenheiten.

Gleichzeitig sollte der neue Mann frei von frischem Stallgeruch und mit herausragenden zwischenmenschlichen Fähigkeiten ausgestattet sein. Es gilt, eine Reihe an Egos und Einzelinteressen im Zaum zu halten.

Idealerweise wird es also einer wie Stöger, nur besser und erfolgreicher.

Die Schuldfrage

In vielen Interviews mit grün-weißen Spielern und Funktionären klingt aktuell die Einsicht durch, dass die Verantwortung für die jüngsten Misserfolge auf vielen Schultern zu verteilen wäre. Tatsächlich handelt es sich dabei aber wohl eher um eine politisch korrektere und PR-taugliche Variante des Fingerzeigens.