WSG-Keeper Salko Hamzic: "Sehe mich später in der Premier League"

90minuten: Die WSG hat - wie im Vorjahr - einen sehr guten Saisonstart erwischt, obwohl sich im Kader viel verändert hat. Was machen der Trainer oder der Verein richtig, um schnell ein funktionierendes Team formen zu können?

Hamzic: Eine richtig konkrete Antwort habe ich dafür gar nicht. Man kommt hierher und fühlt sich direkt aufgenommen. Jeder hilft und ist sofort zur Stelle. Wo kann man essen gehen, wo gehen wir nach dem Training Kaffee trinken? Diesen Eindruck habe ich von jedem Spieler, der Geschäftsstelle, dem Trainerstab und eigentlich ganz Wattens. Auch die Umgebung ist sehr schön, mit vielen Bergen. Es ist ein Gesamtpaket, bei dem man sich schnell so fühlt, als wäre man schon seit Jahren hier. Erfolgreich sind wir bestimmt auch wegen unserer Teamchemie und dem Verständnis untereinander.

90minuten: Dein Liga-Debüt bei der WSG war gleichzeitig dein erster Einsatz in der Bundesliga. Nervosität hat man dir aber nicht angesehen. Hat es sich für dich anders angefühlt?

Hamzic: Eigentlich gar nicht. Vor dem Spiel war alles ein bisschen surreal. Ich habe mir nur gedacht: 'Geil, du spielst jetzt Bundesliga.' Ich habe die letzten zwei Jahre auf der Bank verbracht. Es waren über 54 Spiele, glaube ich. Eine echte Chance habe ich leider nie bekommen. Aus dem Training konnte ich aber viel mitnehmen. Vor dem Debüt bin ich im Spielertunnel gestanden, mit dem Einlaufkind hinausgegangen und habe es einfach genossen. Während des Spiels habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht und war voll im 'Flow'. Es hat ja auch alles ganz gut geklappt, würde ich sagen.

90minuten: Härtet die Rolle als Backup vielleicht auch einfach eine Spur ab?

Hamzic: Hundertprozentig. Ich war in jedem Bundesliga-Stadion, habe jeden Gegner gesehen. Ich kenne die Stimmung in den Stadien. Das härtet ab. Dass ich das schon im jungen Alter durchgemacht habe, kann mir später nur helfen. Für diese harte Zeit bin ich irgendwie auch dankbar. Manche erleben das erst mit 24 oder 25.