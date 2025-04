Titel futsch? Geld alleine wird Salzburgs Probleme nicht richten

In dieser Hinsicht war der Kick gegen Sturm sinnbildlich für die aktuelle Situation. Vorne zu harmlos, hinten zu fehleranfällig. Wenn es so wie jetzt hart auf hart kommt, sticht die Erfahrung und der Zusammenhalt der Blackies das Talent der Bullen. Und das übertüncht bisweilen fehlende individuelle Klasse, taktische Unzulänglichkeiten und Co.

So viel Talent...

Wenn dann noch ein Ausnahmekönner wie ein Oscar Gloukh fehlt, die einmal zwei, drei Gegner vernaschen und dann ein Goal machen, wenn sonst nichts geht, wird es dennoch schwierig.

Klar, in vielen Situationen sieht man ziemlich deutlich, dass die Yeos, Nenes oder Daghims mit dem Ball mehr per du sind, als es der Großteil der Sturm-Spieler je sein wird. Nur muss das alles zusammenspielen.

Ein neuer Trainer kann Impulse geben. Er kann das Spielsystem adaptieren. Der neue Sportchef kann bedingt am Transfermarkt tätig sein. All diese Neuordnungen können Energien freisetzen, die kurzfristig zu einer klaren Verbesserung führen können.

Nur: Tiefer liegende Probleme kann das alles nicht innerhalb von ein paar Monaten lösen.

Das bringt so nichts!

Gedankenexperiment: Salzburg dreht das alles doch noch, weil sich die individuelle Klasse in Summe durchsetzt. Das würde nicht zu grundlegenden Veränderungen führen. Die sind wichtig, denn der RB-Fußball hat bekanntlich seine Grenzen in der Offensive, der Jugendwahn vor allem in der Defensive.

Vielleicht legt auch irgendein Championship-Klub eine obszöne Ablöse für zwei, drei Spieler auf den Tisch, es werden wieder ein paar Kicker geholt und das Radl dreht sich weiter. Die nationale Konkurrenz wird’s freuen, wenn sie sich wieder ein wenig näher an den Salzburgern wähnt.