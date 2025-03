Österreichs Frauen unter Schriebl: Kein Welpenschutz, aber...

Wenn es stets bergauf geht, ist alles leicht. Kaum ein Meistertitel wird ohne "dreckige Siege" errungen, den Unterschied zwischen Aufstieg oder Rausflug können schon einmal wenige Zentimeter ausmachen.

Tritt das Gegenteil ein, wird alles schwierig. Schießen die aus einem unnötigen Konter wieder die Führung? Geht der nächste Schuss rein oder wieder nur an die Stange? Diese Gedanken machen die Millisekunden langsamer, unsicherer, der Ball wird nach hinten, statt nach vorne gespielt.

Am Ende einer langen Kette derartiger Umstände standen bei Irene Fuhrmann unterm Strich ein EM-Viertelfinale, aber danach zwei verpasste Playoffs zu Großereignissen. Und ein Team, dessen Fußball von anderen Nationen leicht dekodiert werden kann, das die eigene Leistungsgrenze nicht erreicht, und in weiterer Folge auch gar nicht mehr als Einheit auftritt.

Was folgte waren Interviews mit Ex-Teamspielerinnen, öffentliche Spekulationen, ob oder wann Fuhrmann abgelöst wird, Überlegungen, wer ihr nachfolgen könnte, mit der überraschenden Präsentation eines neuen Coachs, der bitteschön den Ansprüchen gerecht werden soll. Sprich: Nations League halten, auf zur WM nach Brasilien.

Das ist neu...

Das Frauen-Nationalteam startet mit Alexander Schriebl also in eine neue Ära. Wenn man so will, ist es die vierte des ÖFB-Frauennationalteams. Nach den Anfängen in den 90er-Jahren hat Ernst Weber das Nationalteam von 1998 bis 2010 betreut. Dominik Thalhammer und Irene Fuhrmann haben in einem dritten Schritt eine Europa-Klasse-Mannschaft geformt.