ÖFB-Frauen? "Immer alles entweder super oder dramatisch"

90minuten: Noch ein Wort zur Verletzung. Was man so hört, sind nicht alle Vereine gleich gut aufgestellt, was Gender-Medizin betrifft. Wie sieht das bei Eintracht Frankfurt aus?

Dunst: Die Eintracht ist in dem Bereich gut aufgestellt. Wir sind gut aufgeklärt worden, was ist, wenn wir die Periode haben, wie wir uns in den jeweiligen Phasen ernähren sollen, haben zyklusbasiertes Training und eine Ernährungsberaterin. Es gibt regelmäßige Abfragen, wie wir uns fühlen. Da gibt es häufiges Feedback von uns an die medizinische Abteilung, da sind wir top aufgestellt.

Ich glaube übrigens auch nicht, dass das ein Thema bei meiner Verletzung war, vielleicht war mein Muskel hinten lockerer, immerhin habe ich zuvor einen "Eisenbahner" in die Hüfte bekommen. Unsere Ärzte beschäftigen sich auch gerade mit einer Studie, die Kreuzbandrisse im Frauenfußball untersucht. Das muss in Zukunft mehr thematisiert werden, es passieren einfach viel zu viele. Das Athletiktraining ist grundsätzlich auch eine ausbaufähige Thematik. Ich merke jetzt in der Reha, wie intensiv Krafttraining ist, wenn einem permanent jemand zuschaut, ob die Hüfte richtig steht.

90minuten: Equal Play ist da schon fast erreicht?

Dunst: Durch die Fusion des 1. FFC Frankfurt mit der Eintracht zur Saison 2020/21 wurden auch schon Schritte eingeleitet, deren Umsetzung einfach auch brauchen, bis es die notwendige Professionalität in den verschiedenen Bereichen gibt. Ich traue mich aber zu sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und im Vergleich schon sehr professionelle Bedingungen haben – sportlich ist Entwicklung ja extrem.

90minuten: Was im Frauenfußball auch mittlerweile "normal" ist: Stimmen die Ergebnisse nicht, muss man gehen. Wie stehst du dazu, dass Irene Fuhrmann nach zwei verpassten Endrundenqualifikationen gehen musste?

Dunst: Schwierige Frage. Im Fußball geht es um Ergebnisse. Jetzt haben wir nach der verpassten WM-Quali auch die EM verpasst und dann ist es so, dass sich der Verband Gedanken macht, was ist, wenn man die Ziele nicht erreicht, ob es neue Impulse braucht. Und dann kommt es zur Trennung. Das ist traurig, aber man musste etwas verändern.

So ist das mittlerweile auch im Frauenfußball – wenn du als großer Verein oder Nationalverband gewisse Ziele nicht erreichst, muss die Trainerin gehen. Das ist einfach so, das ist das Business, es ist knallhart und sicher nicht immer schön. Daran muss man sich mittlerweile auch im Frauenfußball gewöhnen, weil es auch da um sehr viel Geld geht. Insofern hat es wohl so sein müssen.