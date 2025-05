Klagenfurt-Abstieg: Träume kann man nicht kaufen

Geschichte würde es ja geben...

Vielleicht wäre das alles anders gekommen, hätte man die Fans besser ins Boot holen können. Das räumt auch das Präsidium in erwähntem offenen Brief ein. Dabei hätte die Austria Tradition, was auf den ersten Blick ja eigentlich ein Mosaikstein zum Erfolg sein soll.

Aber: Der Verein wurde formell zwar erst 2007 aus der Taufe gehoben. Der ursprüngliche Verein hat das Gründungsdatum 1920, ab 1999 hieß man FC Kärnten. Als Aushängeschild des Landes gelang 2001 der Cupsieg.

Später stieg man ab, 2007 verfügte der damalige Landeshauptmann in Tateinheit mit den Verantwortlichen vor Ort, dass Pasching seinen Vereinssitz nach Klagenfurt verlegt. Der FCK verlor Spieler und Jugend an Austria Kärnten.

Einem Rechtsstreit folgend bzw. Problemen zwischen den Klubs stellte der FC 2009 den Spielbetrieb ein, 2010 folgte die Austria. Erst 2010 trat man mit dem SC St. Stefan im Lavanttal in einer Spielgemeinschaft ein und offiziell auf. Fußball-Fans denken langfristig, vielleicht ist in der Landeshauptstadt in der Vergangenheit einfach zu viel kaputtgegangen.