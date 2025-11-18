Die WM-Quali sollte neu gedacht werden

Sieben Spiele, sechs Siege, eine Niederlage. Und dennoch muss Österreich bis zum letzten Spieltag um die WM-Qualifikation bangen. Und die Bosnier können einem leidtun: Sie verpassen die direkte Qualifikation vielleicht mit 17 Punkten.

Die Ungerechtigkeiten hören hier jedoch nicht auf: Selbst San Marino hätte unter bestimmten Umständen vom Nations-League-Erfolg anderer Nationen profitieren können. Rumänien als Gruppenzweiter hätte ihnen den Weg ins WM-Playoff geöffnet.

Und dann sind da noch die Schweden: Nations-League-Gruppe-B-Sieger, aber nur ein einziges Pünktchen in ihrer Qualifikationsgruppe – trotzdem dürfen sie um die WM spielen. Israel hingegen scheidet aus, obwohl man zwölf Punkte gesammelt hat.

Österreich profitierte indirekt von solchen Mechanismen, weil man als Gruppenvierter dank des Nations-League-Siegs die Chance auf die WM 2022 erhielt. Das System wirkt alles andere als fair.

Es schiebt sich zusammen

Mit Sicherheit ist es recht kompliziert, aus 54 (mit Russland 55) Nationen 16 in einem möglichst fairen Verfahren auszuwählen. Allerdings schiebt sich im modernen Fußball vor allem in Europa vieles zusammen. Es gibt ein paar ganz kleine wie San Marino oder Gibraltar, und die traditionellen großen Nationen.