Die Routine kann der Schlüssel sein

Es wird ein heißer Tanz bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.

Das Spiel der Spiele, der große Showdown. Das ÖFB-Team braucht im Quali-Finale gegen Bosnien-Herzegowina einen Punkt, um sich das WM-Ticket zu sichern (Di., ab 20:45 Uhr). Die Gäste wiederum brauchen einen Sieg, um ihrerseits den Gruppensieg zu feiern.

Es wird hitzig

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Stimmung wird hitzig, jede Menge Bosnier werden erwartet.

Man möchte von einem Do-or-die-Spiel schreiben. In Wahrheit ist es das nicht, sollte Österreich verlieren, hätte es im Frühjahr noch die Chance, sich übers Playoff zu qualifizieren. Auf diesen Weg hat aber niemand Lust.

Also muss dieses Schlüsselspiel erfolgreich bestritten werden.

Positive und negative Schlüsselspiele

Die jüngere Bilanz in Spielen dieser Art ist nicht erfreulich. Die Niederlage in Belgrad im Nations-League-Playoff, das Heim-Remis gegen Slowenien zum Abschluss der Nations League, die Niederlage gegen die Türkei im EM-Achtelfinale.