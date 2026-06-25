These: Diese WM-Neuerung sorgt für Wettbewerbsverzerrung

Georg Sohler: Die Frage ist, was wir hier als attraktiv ansehen. Wenn es heißt, dass mehr Nationen und somit Fans aus unterschiedlichen Ecken dabei sind, kann ich nicht widersprechen. Bemisst man Qualität an Ballstafetten à la Arsenal unter Arsene Wenger, muss man das differenzierter sehen. Unter diesem Aspekt ist ein tiefer Block mit Konterfokus nicht schön anzusehen.

Weit kommt man damit ohnehin nicht, wenn man sich die jüngere WM-Geschichte seit 1994 ansieht. Es waren am Ende fast ausschließlich Europäer und Südamerikaner, die es bis ins Viertelfinale schafften. Die Ausnahmen: USA, Südkorea, Senegal (2002), Ghana, (2010), Costa Rica (2014) und Marokko (2022). Sprich: Von 56 Viertelfinalplätzen gingen seit 1994 nur sechs bzw. zehn Prozent an den Rest. Darüber hinaus sagen die Erfolge kleinerer Fußballnationen wenig über das Land aus, wenn sie ihre Erfolge vor allem mit Spielern erzielen, die in starken Fußballländern ausgebildet wurden. Von den 26 Kaderspielern Marokkos erblickten lediglich zwölf Spieler das Licht der Welt in Marokko. Im Nationalteam von Curacao steht nur ein Kicker, der dort geboren wurde.

Dazu einen Hot Take: Wenn sie gut genug wären, hätten die wohl für die Oranje gekickt – Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, aber ein Paul Wanner hätte vermutlich für Deutschland gespielt, wenn dies möglich gewesen wäre. Klar, in Cupbewerben gelingen auch Amateurvereinen Überraschungen, am Ende machen es die klassischen Fußballnationen untereinander aus. Also: Der Fußballromantiker in mir stimmt zu, der Journalist muss verneinen.

Daniel Sauer: Wie so oft sehe ich das Problem nicht im Wer, sondern im Wie. Das Gemauere der kleinen Teams hat sein Fundament in der Tatsache, dass drei Unentschieden zum Aufstieg ins Sechzehntelfinale reichen könnten. Es bräuchte einen klareren Cut, um mehr Risikobereitschaft zu erzwingen. Das ÖFB-Team hat erst einen Sieg in der Tasche, schon wird in Medien über eine mögliche absichtliche Niederlage spekuliert.

Dass sich bei vielen außerdem bald eine WM-Übersättigung einstellen wird, liegt daran, dass wir innerhalb von zwei Wochen über 50 Spiele hinter uns gebracht haben. Angesichts herausfordernder Ankickzeiten und der Aufteilung auf (in Österreich) zwei Sendeanstalten kommt man ja kaum noch hinterher. Der Spielplan müsste aufgelockert werden, es bräuchte mehr Zeit.

Dass der DFB seinen ersten K.-o.-Gegner erst einen Tag vor Spielbeginn erfährt, ist eigentlich ein Skandal. Ich finde es unumwunden schön, dass Curacao, Kap Verde, Haiti & Co. bei der WM dabei sind. Man sieht auch den eingebürgerten Spielern viel Stolz und Leidenschaft an. Ich glaube nicht, dass einer von ihnen seine "Nationenwahl" bereut. Für kleine Länder ist es obendrauf eine enorme Chance, um ihren Fußball weiterzuentwickeln. Sie haben sich die Teilnahme in der Qualifikation ja auch einfach verdient.