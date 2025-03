"Ob die Trainerdiskussion auch das Rapid-Management erfasst?"

Georg Sohler: Also wenn ich mir ansehe, wie sehr sich der Wind in Hütteldorf innerhalb von ein paar schlechten Spielen dreht, wird mir schwindlig. In These eins werfen wir den Trainer raus, jetzt werden wir Meister? Dagegen ist das ÖFB-Team-bezogene "himmelhochjauchzend/zutodebetrübt" ein Lercherlschaß.

Katzer hat es eh schon oft gesagt: Wer so lange nichts gewonnen hat, kann quasi keine Ansprüche stellen. Darüber hinaus frage ich mich, wer Rapid zum Meistertitel schießen soll, wenn Stand heute mit Burgstaller, Beljo, Kara und Radulovic vier Offensivspieler vor dem Abschied stehen. Und selbst wenn der Sportchef einen absolut tollen Plan hätte, würde ich mich schon auch drauf verlassen, dass gerade dieser Klub sich aus irgendwelchen dummen Gründen verlässlich selbst ein Bein stellen wird.

Michael Fiala: Also von "ein paar schlechten Spielen" zu reden, halte ich persönlich wieder für Untertreibung. Die Grün-Weißen suchen seit Monaten ihre Form bzw. eine Spielidee, die man erfolgreich umsetzen kann. Tendenz: Sie suchen noch immer. Insofern ist es aus meiner Sicht nicht "halb so schlimm", denn wie schnell sich die (finanzielle) Stimmung drehen kann, würde man sehen, wenn es in der kommenden Saison keine Europacup-Spiele in Wien Hütteldorf geben würde. Weil dann gibt es auch keine finanzielle Basis für einen besseren Kader.

Und die Wörter "Titelfavorit" und "Rapid" in einem Satz würde ich vermeiden, auch wenn es vielen Rapid-Fans weh tut, dass ausgerechnet in den mittlerweile schlechten Jahren von Salzburg es nicht die Hütteldorfer sind, die in die Bresche springen.

VIDEO: Form- oder Ergebniskrise bei Rapid?