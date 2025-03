ÖFB-Präsident:in gesucht

"Jetzt kommt Bewegung rein“. Ein schon etwas älterer Slogan des aktuellen ÖFB-Sponsors ÖBB beschreibt die aktuelle Stimmung innerhalb des Verbands wohl ganz gut, wenn es um die Wahl zum/r zukünftigen Präsident:in des größten Sportverbands Österreichs geht.

Über die Bühne geht diese Wahl am 18. Mai in Bregenz, wo die nächste ordentliche Hauptversammlung stattfinden wird. An diesem Tag wird jedoch nicht "nur" diese Funktion neu gewählt, sondern möglicherweise auch eine Satzung in Bezug auf die Verbandsstruktur beschlossen.

Raiffeisen mischt mit

Bewegung hat ganz aktuell ein Artikel der Kronen Zeitung gebracht, in dem ein Brief von Sponsor Raiffeisen abgedruckt wird. In diesem Brief übt die Raiffeisen Bankengruppe scharfe Kritik an den Vorgängen im größten Sportverband des Landes und fordert mehr Professionalität ein. Sogar ein Ausstieg des Millionensponsors, der seit 2003 als Premium-Partner des Nationalteams an Bord ist, wird angedroht.

Doch dem nicht genug, werden von dem Bankensponsor auch zwei Namen genannt, wer das ÖFB-Präsidium künftig anführen könnte bzw. sollte: Kurt Svoboda, Vorstand der UNIQA Versicherung oder Roland Schmid, Gründer von ImmoUnited. Dass ein Sponsor einem Verband ausrichtet, wer Präsident werden soll, ist dann doch schon wieder eine Besonderheit und weniger professionell. Andererseits ist man mittlerweile einiges gewöhnt, wenn es um den ÖFB geht. Dass der Brief mehr oder weniger zeitgleich an das Präsidium geschickt und geleakt wurde, zeigt, dass die Machtspiele weiterhin Hochsaison haben.

Anforderungsprofil wird erstellt