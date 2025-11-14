Rapid im atmosphärischen Stöger-Dilemma

Eigentlich wäre alles perfekt angerichtet für die Hauptversammlung des SK Rapid, die am Samstag über die Bühne gehen wird: Präsident Alexander Wrabetz kann sich der Wiederwahl stellen, Gegenkandidaten blieben im Gegensatz zur Vergangenheit dieses Mal aus. Keine Unruhe also, kein Wahlkampf, der den Klub aus Hütteldorf in den vergangenen Jahren immer wieder mal vor sich hergetrieben hat.

Die Hauptversammlung des SK Rapid ist das "höchste Gut", das der Klub als Mitgliederverein in seinen Statuten hat. Und es war schon immer so, dass sich im Rahmen dieser Veranstaltung die Stimmungslagen der verschiedenen Stakeholder offenbart haben.

Oder anders formuliert: War der sportliche Erfolg da, war die Stimmung gut. Oftmals hat sich aber auch der Zorn von Fans und Mitgliedern an diesem Tag entladen, wenn es nicht so gut gelaufen ist.

Der Blick auf die Tabelle ist eigentlich positiv: Platz zwei mit nur einem Punkt Rückstand auf Red Bull Salzburg nach 13 Runden. Im UNIQA ÖFB-Cup ist man ebenfalls noch vertreten und ins Viertelfinale aufgestiegen. Lediglich die Bilanz in der UEFA Conference League lässt zu wünschen übrig.