Von Hedl bis Hedl: Rapids Schlussmänner seit Michael Konsel

Eine ganze Generation verging seit der wohl größten Rapid-Legende im Tor - Michael Konsel.
Mittlerweile ist Sohn Niklas seines Nachfolgers Raimund Hedl die Nummer eins, auch wenn er im Moment eine Schaffenspause zugunsten von Paul Gartler einlegt.
Insgesamt 16 Keeper standen zwischen den Stangen. Mal gab es Phasen von Beständigkeit, mal waren es nur vereinzelte Auftritte.
90minuten reiht die Rapid-Torhüter dieses Jahrtausends nach Einsätzen:
15. BERNHARD UNGER
Davor: kam 2020 aus Mattersburg
Rapid-Zeit: absolvierte elf Spiele für Rapid II und sieben Spielminuten für die Kampfmannschaft (nach Niklas Hedls Ausschluss beim 2:2 gegen Austria Klagenfurt am 27. April 2022)
Danach: seit Sommer 2024 bei der Vienna.
15. SAMUEL SAHIN-RADLINGER
Davor: Kam im Sommer 2013 leihweise von Hannover 96.
Rapid-Zeit: absolvierte 1 Spiel (0 Gegentore, 1 Mal zu Null)
Danach: Rückkehr nach Hannover im Sommer 2014. Weitere Leihen zu Nürnberg und Brann Bergen. 2019 Wechsel zum FC Barnsley, dann zur SV Ried und seit Sommer 2023 bei der Wiener Austria (2023/24 an Almere City verliehen).
14. MICHAEL HARRAUER
Davor: Kam im Sommer 2001 von Austria XIII in Rapid-Nachwuchs
Rapid-Zeit: absolvierte 2 Spiele (5 Gegentore, kein Mal zu Null)
Danach: Verließ Rapid 2007. Spielte bei Würmla, Wr. Sportklub, Waidhofen/T., Karabakh Wien, Mauerwerk, 1210 Wien. Aktuell bei Obergänserndorf (2. LL NÖ Ost).
12. GEORG KOCH
Davor: Kam im Sommer 2008 von Dinamo Zagreb.
Rapid-Zeit: absolvierte 9 Spiele (12 Gegentore, 3 Mal zu Null), Knalltrauma und Tinnitus nach Derby-Krawallen am 24. August 2008.
Danach: Nach einigen Monaten Therapie nach dem Derby-Vorfall wurde Ende Januar 2009 sein Rapid-Vertrag aufgelöst. Beendete aktive Karriere wegen anhaltender Gleichgewichtsprobleme. Danach sportlicher Leiter, Trainer und Interimscoach beim SC Herford, Torwart-Trainer bei Dubai CSC, Sonnenhof-Großaspach, Oldenburg, FC Wil, Fortuna Köln und Viktoria Köln, wo er bis Mai 2023 auch Teammanager war. Gab im Mai 2024 bekannt, unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein und nur mehr eine geringe Lebenserwartung zu haben.
12. MARKO MARIC
Davor: Seit 2004 im Rapid-Nachwuchs, im Jänner 2013 Beförderung zu den Rapid-Profis.
Rapid-Zeit: absolvierte 9 Spiele (8 Gegentore, 3 Mal zu Null)
Danach: Wechselte 2015 zu Hoffenheim, von dort Leihen zu Hannover und Lilleström. 2020 Wechsel von Hoffenheim zu Houston Dynamo FC. Dann Atromitos Athen, Zrinjski Mostar und aktuell FK RFS.
11. ANDREAS LUKSE
Davor: Seit 1994 im Rapid-Nachwuchs, Beförderung zu den Profis im Jänner 2007.
Rapid-Zeit: absolvierte 10 Spiele (15 Gegentore, 2 Mal zu Null)
Danach: Verließ Rapid nach Leihen zu Sturm und Vienna 2011. Spielte danach bei FC Lustenau, Kapfenberg, Altach, Nürnberg, Vienna und Blau-Weiß Linz, Karriereende im Sommer 2025. Nun Torwarttrainer bei den Admira Panthers.
10. JÜRGEN MACHO
Davor: Schon von 1988 bis 1996 im Rapid-Nachwuchs. Kam im Sommer 2004 vom FC Chelsea zu den Rapid-Profis.
Rapid-Zeit: absolvierte 11 Spiele (10 Gegentore, 4 Mal zu Null), wurde 2005 Meister
Danach: Wechselte im Jänner 2005 zu Kaiserslautern, es folgten AEK Athen, LASK, Panionios, Admira. Beendete 2014 seine Karriere. Seither Tormanntrainer bei Vienna, St. Pölten und seit Sommer 2019 bei Rapid.
9. TOBIAS KNOFLACH
Davor: Kam im Winter 2011 in den Rapid-Nachwuchs, seit Sommer 2014 bei Profis.
Rapid-Zeit: absolvierte 40 Spiele (50 Gegentore, 11 Mal zu Null)
Danach: Nach Vertragsende bei Rapid von Sommer 2020 bis Oktober 2021 vereinslos, dann zur AS Sambenedettese (Serie D Italien). Nach viermonatigem Intermezzo in Rumänien (ACSM Poli Iasi) wieder ohne Klub. 2023/24 beim TSV Hartberg, im Frühjahr 2025 zurück in Hütteldorf bei Rapid II und nun wieder ohne Verein.
8. PAUL GARTLER
Davor: Kam im Sommer 2012 vom Sturm- in den Rapid-Nachwuchs. Seit Sommer 2016 inklusive Leihe zu Kapfenberg bei den Profis.
Rapid-Zeit: absolvierte bislang 52 Spiele (78 Gegentore, 9 Mal zu Null).
7. LUKAS KÖNIGSHOFER
Davor: Kam im Sommer 2009 von Austria Kärnten.
Rapid-Zeit: absolvierte 56 Spiele (56 Gegentore, 26 Mal zu Null)
Danach: Verließ Rapid 2014, spielte seitdem bei Hallescher FC, Stuttgarter Kickers, Unterhaching und Uerdingen. Karriereende im Sommer 2021.
6. RAIMUND HEDL
Davor: Kam aus dem Rapid-Nachwuchs und stieg 1994 von den Amateuren zu den Profis auf
Rapid-Zeit: absolvierte 116 Spiele (125 Gegentore, 42 Mal zu Null), wurde 2008 Meister
Danach: Verließ Rapid im Sommer 2001, kehrte über LASK und Mattersburg 2005 wieder zu Rapid zurück, wo er 2011 seine Karriere beendete und bis 2016 Tormann-Trainer blieb. Aktuell seit 2018 ÖFB-U21-Tormanncoach.
5. JAN NOVOTA
Davor: Kam im Sommer 2011 von Dunajska Streda.
Rapid-Zeit: absolvierte 142 Spiele (142 Gegentore, 53 Mal zu Null)
Danach: Wechselte 2017 zu Debrecen, wo er im Februar 2018 seine Karriere beendete. Dann Tormann-Trainer bei Dunajska Stredas U19, Mosonmagyaróvár und aktuell Komarno, zusätzlich Torfrau-Trainer beim slowakischen Nationalteam.
4. NIKLAS HEDL
Davor: Seit 2007 im Rapid-Nachwuchs, seit Jänner 2021 bei den Profis.
Rapid-Zeit: absolvierte bislang 166 Spiele (196 Gegentore, 53 Mal zu Null) - seit Februar 2022 Rapids Nummer 1.
3. LADISLAV MAIER
Davor: Kam im Sommer 1998 von Slovan Liberec
Rapid-Zeit: absolvierte 186 Spiele (178 Gegentore, 78 Mal zu Null), wurde 2005 Meister
Danach: Beendete im Sommer 2005 bei Rapid seine Karriere, wurde dann Co-Trainer von Piast Gliwice in Polen und ist seit 2019 Tormanntrainer der tschechischen U21. Im Sommer 2023 nahm er zusätzlich das Amt als Tormanntrainer beim tschechischen Zweitligisten FK Pribram an.
2. RICHARD STREBINGER
Davor: Kam im Sommer 2015 von Werder Bremen.
Rapid-Zeit: absolvierte 205 Spiele (256 Gegentore, 66 Mal zu Null)
Danach: Wechselte im Februar 2022 zu Legia Warschau, wo er nur bis Sommer blieb. Im Frühjahr 2023 bei der SV Ried, dann ab Sommer 2023 und bislang bei der SV Kapfenberg.
1. HELGE PAYER
Davor: Kam 1991 vom FC Wels in den Rapid-Nachwuchs. Von 2000 bis 2001 Leihe zu Kottingbrunn. Im Sommer 2001 Beförderung zu Rapid-Profis.
Rapid-Zeit: absolvierte 297 Spiele (349 Gegentore, 91 Mal zu Null), wurde 2005 und 2008 Meister
Danach: Wechselte im Sommer 2012 zu AEL Kalloni, wo er seine Karriere beendete. Von 2015 bis 2016 Tormanntrainer in ÖFB-U15, -U16 und -U19. Von November 2016 bis Sommer 2019 Tormanntrainer bei Rapid, aktuell TV-Experte beim ORF.