Von Hedl bis Hedl: Rapids Schlussmänner seit Michael Konsel

Eine ganze Generation verging seit der wohl größten Rapid-Legende im Tor - Michael Konsel.

Mittlerweile ist Sohn Niklas seines Nachfolgers Raimund Hedl die Nummer eins, auch wenn er im Moment eine Schaffenspause zugunsten von Paul Gartler einlegt.

Insgesamt 16 Keeper standen zwischen den Stangen. Mal gab es Phasen von Beständigkeit, mal waren es nur vereinzelte Auftritte.

90minuten reiht die Rapid-Torhüter dieses Jahrtausends nach Einsätzen:

UEFA Conference League: SK Rapid - Craiova, Donnerstag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>