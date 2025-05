ÖFB: Die Baustellen des Josef Pröll

Die Wahl ist (einstimmig) geschlagen, die ersten Interviews mit der APA und in der ZIB2 sind absolviert. Josef Pröll wird also künftig den größten Sportverband Österreichs letztverantworten. Und eines ist jetzt schon klar: Auf den Niederösterreicher warten einige prekäre Themen, an denen sich seine Vorgänger die Zähne ausgebissen haben.

90minuten zeigt die wichtigsten Punkte auf, welche Baustellen Pröll in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren beseitigen sollte:

Ruhe im Verband

Es war fast schon trügerisch ruhig in den Tagen vor der Wahl von Pröll. Doch dann hielt der ÖFB an seinen Traditionen fest und es gab im Falter eine brisante Story über Corona-Förderungen, die möglicherweise zu Unrecht beantragt worden sind. Wie viel Substanz die Vorwürfe haben, und für Josef Pröll vermutlich genauso wichtig, wer die Geschichte "lanciert" hat, wird sich noch zeigen.

Es ist kein Geheimnis, und der neue ÖFB-Boss hat es in seinen zwei Interviews auch schon klar betont, dass der ÖFB endlich Ruhe braucht, ja sogar nach dieser "lechzt". Ob das alle Präsidiumsmitglieder auch so sehen, darf zumindest bezweifelt werden. Nur allzu oft hatte man in den vergangenen Jahren den Eindruck, dass manche Personen sogar ein wenig Spaß haben, wenn sie für öffentliche Unruhe sorgen. Nicht zuletzt startet im Juni die WM-Qualifikation, und es wäre natürlich die logischste Aufgabe, dem Team optimale Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Und dazu gehört auch, dass der Verband weder den Teamchef noch die Spieler mit Querelen belastet.

Bekenntnis zu Ralf Rangnick

Womit wir auch gleich zu einem zweiten, wichtigen Punkt kommen: Josef Pröll hat auch noch einmal im ZIB2-Interview unmissverständlich klargestellt, dass Ralf Rangnick der absolut richtige Trainer am richtigen Platz ist. Daran soll sich nichts ändern.

Auch das wird Pröll noch mit dem einen oder anderen Präsidiumsmitglied wohl ein wenig intensiver besprechen müssen. Zum Beispiel mit Johann Gartner, der es sich in der Vergangenheit nicht hat nehmen lassen, Rangnick öffentlich anzuzählen, und auch einen Vergleich mit Franco Foda nicht gescheut hat.

Die Gründe für diese Kritik liegen aber nicht (nur) an den Rückschlägen, die das ÖFB-Team in den Spielen gegen Slowenien und Serbien erlitten hat, sondern auch an tieferliegenden Themen, wie etwa die Aufteilung der Budgets an die Landesverbände bzw. für den Profisport.

Der Machtkampf muss ein Ende finden

Bilanziert man die Krisen, die der ÖFB in den vergangenen Jahren nahezu ausschließlich öffentlich ausgetragen hat, so zieht sich dabei ein Thema wie ein roter Faden durch: Der Konflikt der beiden Geschäftsführer Thomas Hollerer (Generalsekretär) und Bernhard Neuhold (Geschäftsführer Wirtschaftsbetriebe).