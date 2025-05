Ein bisschen Zeit kann und soll sich Pröll auch nehmen. Zudem: Die von oben "verordnete" Ruhe tut dem ÖFB gut. Der Auftakt zur WM-Qualifikation kann somit ohne Störfeuer erfolgen.

Josef Pröll war bisher eine Wohltat für den ÖFB – jedoch eine ziemlich unverbindliche. Ein professionelles Auftreten nach außen wird nicht reichen. Auch er wird nicht darum herumkommen, den Finger in die Wunde zu legen.

Es wird der Tag kommen, wo er die heißen Kartoffeln angreifen wird müssen. Eine nach der anderen, und von denen gibt es einige: Die Ausschreibung des neuen CEO, wie geht es mit Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold weiter, wie kann Pröll aufkeimende Konflikte im Präsidium moderieren. Oder wie wird er damit umgehen, wenn interne Informationen über die Medien ausgespielt werden, was in den vergangenen Jahren im Verband schon zum "guten Ton" gehört hat. Und nicht zuletzt wird auch das Thema eines neuen Stadions an Pröll nicht einfach so vorbeigehen.

Erst dann wird man sehen, ob Josef Pröll dem ÖFB gewachsen sein wird. Oder ob die Krake den nächsten Präsidenten verschlucken wird.