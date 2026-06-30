Sturm Graz: Good Vibes before Hearts

In Trump-Land läuft die aufgeblähte WM, Graz hat die alte neue Bürgermeisterin gewählt und der SK Sturm schwitzt im Trainingslager im obersteirischen Irdning, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

Und die geht sehr bald los. Schon in drei Wochen kommen die Hearts aus Edinburgh zum Hinspiel der Champions-League-Qualifikation nach Graz.

Noch zu viele Beine

Zu Besuch beim Tross der Schwoazn am Fuße des Grimmings, trifft man auf perfekte Bedingungen abseits der Großstadthitze und einen sehr großen Kader, wo so einige um ihr Leiberl für die kommende Saison kämpfen.

Emanuel Aiwu, Niklas Geyrhofer und der Leihrückkehrer Amady Camara wurden schon aussortiert und sollen den Verein verlassen. Emran Soglo, Szymon Włodarczyk und Peter Kiedl, auch alle von einem Leihgeschäft wieder zurück, haben noch eine kleine Chance, den Cut zu schaffen.