Der Berg kreißte also acht Tage lang und gebar eine Maus. Eine Standard-Aussendung voller Floskeln verkündete Säumels Ende. Nachfolger konnte noch keiner verpflichtet werden. Das lässt einen dann doch ratlos zurück und man ist geneigt, sich zu fragen: Was haben die da gemacht, in Messendorf, in all den langen Tages- und Nachtstunden voller Meetings und Zusammenkünften?

Was wollte Christian Jauk mit dem Hinauszögern der finalen Entscheidung erreichen? Es war aus dem Verein zu hören, dass sich der Vorstand schon Tage vor der Verkündung einstimmig für eine Entlassung des Trainers ausgesprochen habe. In jedem Fall zeigt dieser Prozess, wie schwach das Standing jenes Mannes ist, der seinen Arbeitsplatz vorläufig behalten hat.

Selbstverschuldete Zuspitzung

Michael Parensen hatte zu keiner Zeit das Heft des Handelns in der Hand. Sein Klubpräsident zauderte und zögerte bei einer Entscheidung, die der Sportdirektor lieber heute als morgen bekanntgegeben hätte. Und dieser Sportdirektor, der vom Chef auch nicht mehr viel Vertrauen genießt, soll jetzt in den nächsten Tagen den neuen Trainer verpflichten und Sturm in ein erfolgreiches Frühjahr führen?

Die Schwoazn befinden sich zudem in einer Situation, die noch zugespitzter ist, als sie sein müsste. Nämlich deshalb, weil es eine viel zu lange Schrecksekunde gab, bis die vorhandenen Probleme angegangen wurden. Zu erkennen waren sie nämlich schon lange. Seit Sommer war klar, dass Parensen und Säumel nicht die gleichen Vorstellungen haben.