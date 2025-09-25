Sturm: Nicht alles ist Schwarz oder Weiß

Sturm spielte, wieder ohne Otar Kiteishvili, keine ganz schlechte Partie in Dänemark. Man konnte sehen, dass die Grazer konkurrenzfähig sind und die Gegner in der Europa League freilich weniger weit weg sind als noch letzte Saison in der Champions League. Probleme gab es ganz vorne, wo man nicht zwingend werden konnte, die Standards waren zudem nicht gut und insgesamt war das schlichtweg zu harmlos. Tormann Oliver Christensen zeichnete sich in der Partie einige Male aus, am Ende führten aber zwei grobe Schnitzer von ihm zu den beiden Gegentoren.

Zu hohe Erwartungshaltung gepaart mit Social-Media-Irrsinn

Im Nachgang bekommt man dann allerdings vielerorts zu lesen: Dieser Tormann, den man ausgeliehen hat, ist eine komplette Niete, der Kader nicht zu gebrauchen und man sollte den "Piefke" (Sportchef Micha Parensen) doch bitte endlich vom Hof jagen. Nur um das auch festzuhalten: Es handelt sich dabei um Fans dieses Teams, das gerade noch zum zweiten Mal in Folge Meister wurde.

Bleibt diese Gemengelage rund um den SK Sturm in den nächsten Wochen so, wird das keine einfache Saison für die Schwoazn werden. Eine überzogene Erwartungshaltung gepaart mit dem Irrsinn, den viele in Dauerschleife überall absondern, wo es ihnen erlaubt wird, wird Sportchef, Trainer und Spieler bei den Schwoazn nicht zur Ruhe kommen lassen, es sei denn, man startet eine Siegesserie.

Da diese in einer Saison des Umbruchs, eine Beschreibung, die endlich auch wieder in den Sprachgebrauch der Sturm-Verantwortlichen gefunden hat, eher unwahrscheinlich ist, bräuchte es – neben einer verbesserten Kommunikation des Vereins – rundherum Besonnenheit und Geduld. Allein mir fehlt der Glaube, dass ausreichend viele Menschen, die sich für Sturm interessieren, dazu in der Lage sind.

Jürgen Pucher ist Buchautor, Politikwissenschaftler, Fußballjournalist und praktizierender Sturmfan in Wien. Der Steirer war Mitgründer der Fanplattform Sturm12.at. Seit 2015 ist Pucher als Betreiber des Podcast BlackFM aktiv, der sich den "Schwoazn" widmet. Für 90minuten.at schreibt er in regelmäßigen Abständen die Kolumne "12 Meter".