SK Sturm: Snooze oder Aufstehen?

Davon ist leider bis dato wenig zu sehen. Waren gleich nach der Vorbereitung noch Ansätze da, sind die irgendwo am Weg in den Bundesligaalltag wieder verloren gegangen. Und das, wie eingangs erwähnt, trotz eines am Papier gut aufgestellten Kaders.

Formkurvendiskussion

Ja, Otar Kiteishvili fehlt noch immer. Ja, der eine oder andere Neuzugang wird sich erst noch besser einfügen müssen – aber für das Niveau der heimischen Liga sollte das, was Sportchef Michael Parensen seinem Trainer zur Verfügung gestellt hat, allemal ausreichen.

Was außerdem Sorge bereitet: Die wesentlichen Protagonisten im Kader zeigen allesamt eine absteigende Formkurve, seitdem das Ziel europäische Ligaphase erreicht wurde. In den offiziellen Verlautbarungen wird von sehr guten Trainingswochen und guter Stimmung gesprochen. Der Wahrheitsbeweis dafür wird am Feld in diesen Tagen aber nicht angetreten.

Irgendwo hakt es also und Fabio Ingolitsch ist früh in der Saison gefordert, diese Entwicklung wieder einzufangen. Er muss den Snooze-Button abstellen. Der Cheftrainer muss mit seiner Mannschaft zeigen, dass er das Ganze in seiner Gesamtheit auf das nächste Level heben und die im Vergleich zur Vorsaison besseren Möglichkeiten im Kader auch nutzen kann.

Die Zeit ist knapp, der Wind ist rau

Die Geschichte hinten wieder zu stabilisieren, wird dabei nicht das Problem darstellen. Vielmehr zeigt das jahrzehntelange Fußballbeobachten, dass die Etablierung eines strukturierten, zielgerichteten und eventuell auch noch passabel anzusehenden Offensivspiels die Königsdisziplin darstellt. Daran wird der in diesem Bereich noch unerfahrene Sturm-Trainer in den nächsten Wochen gemessen werden.