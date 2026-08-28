Sturm-Sportchef Parensen: "Da haben wir noch Luft nach oben"

Nach zwei Meisterschaften en Suite musste der SK Sturm Graz in der Vorsaison dem LASK den Vortritt lassen.

2026/27 wollen die "Blackies" nun wieder voll angreifen. Neben der Liga liegt der Fokus auch auf der Ligaphase der UEFA Europa League. Das sind die Gegner von Sturm >>>

Die ersten vier Wochen der noch jungen Saison waren für die Grazer direkt turbulent. Neun Spiele, davon vier in der Qualifikation zur UEFA Champions League. Am Ende scheiterte man trotz couragiertem Auftritt an Fenerbahce.

International gut, national ausbaufähig

In der Liga ist man zwar noch ungeschlagen, zwei Remis gegen die Underdogs aus Lustenau und Wattens trübten die Stimmung aber etwas.

Wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters hat sich Sportchef Michael Parensen nun Zeit für ein Interview mit 90minuten genommen.

Der 40-jährige Deutsche spricht dabei über die Kaderplanung, die Kunst, den richtigen Mix zu finden, unmoralische Angebote für Leistungsträger und die weiteren Ziele.

90minuten: Auch wenn die Saison gefühlt gerade erst begonnen hat, hat der SK Sturm Graz bereits neun Pflichtspiele absolviert. Wie fällt Ihre Bilanz der ersten vier Wochen aus – zufrieden oder gibt es Punkte, bei denen Sie sich mehr erwartet haben?

Michael Parensen: Grundsätzlich sind wir zufrieden, wie wir dastehen und wie die ersten Wochen gelaufen sind. Wir haben einen guten Teamspirit entwickelt und sind in den Spielen auf europäischer Bühne an unser Leistungsmaximum gekommen. Daher stehen wir auch verdient in der Europa League.