Wer ist der doppelte Austria-Gegner FCM Traiskirchen?

Wer soll das bezahlen?

Der FCM hatte mit Arkadia, TQS und Flyeralarm zwar namhafte Hauptsponsoren, Obmann Trost Sen. aber stellt den Verein breit und auf viele kleine Säulen auf. Der Vorteil: Der Klub verschwindet nicht, wenn es einen Mäzen oder ein großes Unternehmen nicht mehr freut. Den Nachteil umschreibt Trost so: "Wenn der große Geldgeber dann nicht mehr da ist, geht es rapide bergab."

Auf finanzielle Spielchen will und kann man sich ohnehin nicht einlassen. Mit der Stadtgemeinde ist die öffentliche Hand einer der Förderer, die ein sehr genaues Auge auf die Ausgaben hat.

Die Privatwirtschaft aus der finanzstarken Region im Süden Wiens ist am Klub noch nicht so interessiert. Das hat mehrere Gründe. "Wenn ich jetzt zu größeren Unternehmen hingehe und frage, heißt es oft: Es passt nicht rein, Fußball ist schwierig, da kann immer etwas passieren."

Marketingbudget oder einen wirtschaftlichen Geschäftsführer gibt es nicht – würde sich da jemand hauptamtlich darum kümmern, wäre das vielleicht anders. Zumindest klappte es in Wels .

Riesenbetrieb

Dabei würde sich schon angesichts der Größe des Vereins eine Werbetafel rechnen. Es gibt je zwei Männer- und Frauen-Kampfmannschaften, von der U7 bis zur U15 trainieren hier weit über 300 Kinder. Und die haben Eltern, Geschwister und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass da ein durchschnittlicher Sportplatz schon an seine Grenzen stößt, vor allem wenn man bedenkt, dass die Trainings im Großen und Ganzen am Vorabend stattfinden.