Wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Ein Schiriexperte erklärt

Seit 1871 dürfen Feldspieler den Ball nicht mehr mit der Hand spielen. Man möchte meinen, dass sich in rund 150 Jahren schon eine logische Handspielregel ausgeht. Dem ist aber nicht so, siehe Marco Cucurellas Handspiel bei der Euro 2024. Oder einige Entscheidungen in der laufenden und den letzten Spielzeiten der Admiral Bundesliga.

Das Cucurella-Handspiel, so der erfahrene Schiedsrichter und Regelhüter Gerhard Gerstenmayer, hätte einen Strafstoß nach sich ziehen müssen. Bei anderen derartigen Vergehen gibt es allen Konkretisierungen der Handspielregel zum Trotz einen gewissen Interpretationsspielraum. Das ist ja auch bei Foulspielen der Fall – was für das eine Schiedsrichter/VAR-Gespann schon ein Foul ist, ist bei anderen ein hart geführter Zweikampf.

Das macht den Fußball ja auch attraktiv, führt dies doch zu Dolchstoßlegenden, lustigen Interviews und hitzigen Diskussionen am Stammtisch – dass dies nicht mehr der Fall sein könnte, war bekanntlich eine Befürchtung bei der Einführung des Video-Assistantreferee.

Klare Unklarheit

Alles kann damit auch nicht aufgeklärt werden - aber der Reihe nach. Die FIFA bzw. die obersten Regelhüter des IFAB konkretisierten in den letzten Jahren die Regel: Es ist nicht jede Ballberührung eines Spielers mit der Hand/dem Arm ein Vergehen. Offiziell lautet die Definition: Die Grenze verläuft unten an der Achselhöhle.