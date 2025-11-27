Seine große Stärke sieht Huemerlehner in der "wertschätzenden Art" von Stadler. "Er bemüht sich nicht nur um die Mannschaft, sondern auch um jeden einzelnen Spieler, um die Entwicklung voranzutreiben. Diese Wertschätzung spüren die Jungs, aber auch wir im Betreuerstab. Das ist ganz entscheidend, damit jeder 100 Prozent gibt. Nur so ist es möglich, solche Erfolge, wie jetzt, zu feiern."

"Fantastischer Mensch"

Von der wertschätzenden Art hat auch Alexander Schlager, Österreichs Teamtorhüter, profitiert. Von der U15 bis zum Übergang in die U21 hat Stadler ihn im Rahmen der Nachwuchsnationalteams betreut.

Wobei das Wort "betreut" viel zu wenig aussagt, was Stadler aus Sicht von Schlager ausmacht: "Er ist einfach ein fantastischer Mensch, der in erster Linie Menschen miteinander verbindet, und es schafft, dass alle zum selben Ziel hinarbeiten. Er hat ein tolles Gespür für Menschen, gibt ihnen den notwendigen Freiraum, fordert aber auch Konsequenz von den Spielern ein", sagt Schlager im Gespräch mit 90minuten.

Wenn Schlager über Stadler spricht, kommt er ins Schwärmen: "Er hat ein super Gefühl dafür, was jeder einzelne Spieler braucht, damit man das große Ganze schaffen kann. Aber nicht nur bei den Spielern, sondern auch, was seinen Trainerstab betrifft. Diese Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs."

Stadler hat schon früh das Talent von Schlager damals erkannt. "Er hat mich immer mitgenommen, mich immer spielen lassen. Das war für mich persönlich natürlich super. Man hat bei ihm immer das Gefühl gehabt, dass er uns zu 100 Prozent vertraut, und ganz wichtig: Dass man Fehler machen darf."

Zudem hat Stadler auch immer außerhalb der Lehrgänge Denkanstöße gegeben. Schlager: "Das war vor allem am Anfang meiner Zusammenarbeit mit ihm etwas ganz Besonderes. Er hat zudem uns Spieler auch immer signalisiert, dass es keinen großen Grund braucht, aufgeregt zu sein, wenn wir wichtige Spiele gehabt haben."